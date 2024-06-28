暑假全台樂園祭優惠 壽星、節慶、指定服飾折扣一次看

迎暑假，不少觀光遊樂園紛紛搶戲水商機，包括穿著指定服飾或做出指定動作，就能享超值門票，或者「命中有水」，證件姓名有水或水的部首也有優惠。另外7、8月出生壽星、12歲以下兒童都有機會免費玩遊樂園。還有情人於七夕當天購票時一吻定情，可享雙人777元優惠（相當於43折）。

交通部觀光署集結全台24家樂園推出「台灣好樂園遊點樂」，今年11月30日前進入樂園遊玩可參加月月抽iPhone、季季抽10萬、年底抽100萬（需入園2家主題樂園），只要到「台灣好樂園messenger」註冊線上會員，入園時在票口掃「台灣好樂園專屬入園QRcode」，系統就會引導登錄抽獎。

隨著暑假即將到來，觀光署彙整全台樂團優惠活動：

劍湖山世界6月22日至9月1日，只要「有效證件中姓名帶有"水"或水部首"氵"」，原價999元的門票只要499元，當月壽星憑證購票更只要399元。六福村主題樂園只要男性在購票時秀出指定動作，原價799元的水樂園門票只要399元，女性穿著指定服裝也能比照同等優惠。九族文化村7月1日至9月1日不僅門票特價830元，在西班牙海岸、水立方著指定服裝，再領200元消費券。

針對7、8月壽星，小叮噹科學主題樂園、遠雄海洋公園皆推出享門票免費優惠。另外，西湖渡假村12歲以下學童7月1日至8月31日也免費（需搭配成人購票）。

響應父親節、七夕情人節，義大世界6月29日至9月1日門票優惠僅699元；另外8月1日至8月8日爸爸們入園只要388元，還加贈100元的Mall電子抵用券，情侶七夕當天（8月10日）於票口購票時做出指定動作，可享「一吻定情」優惠價777元。

另外，九九峰動物樂園7月1日至9月30日身分證戶籍地在苗栗縣、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等8縣市或開頭英文字母為B、M、K、O、J、I、N、P的民眾，不分平假日成人票只要460元；憑身分證字號任一數字對應當日星期幾，也比照同等優惠。

麗寶樂園6月29日至9月1日推出「海陸空3選2 遊你配」，探索世界／馬拉灣票亭購票時，各票種加100元就可升等「水陸樂園」暢玩或「雙園擇一加摩天輪」。尚順育樂世界7月1日至9月1日限時票價僅599元。