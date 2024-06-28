信誼暑假推出SDGs永續國際動畫放映會

獲第15屆信誼兒童動畫獎兒童組特優作品《52赫茲女孩奇幻日記》，在國北教大陳建廷老師(右1)帶隊參賽2024克羅埃西亞兒童暨青少年動畫影展，榮獲第二名佳績。圖／信誼基金會提供

暑假要來了！爸爸媽媽想好要怎麼給孩子一個寓教於樂的假期嗎？除了營隊、展覽等活動外，富含文化、藝術美學概念的「動畫電影」也是一個好選項，而且適齡的好電影更能串起親子間的共鳴，打開孩子與世界的連結。信誼基金會從「信誼兒童動畫獎」專業組15年來眾多國際得獎作品中，精選四部以「永續發展」(Sustainable Development Goals，簡稱SDGs)為主題的動畫作品，自7月7日起分別在台北、台中、高雄三地上映，三地分別邀請動畫專業講師做映後討論、交流，讓身處影像世代的親子們，更深一層識讀SDGs的意涵。購票請上 udn售票網 。

全球正面臨來自氣候變遷、戰爭衝突等挑戰，如何在生活中落實SDGs培育下一代面對未來、關心環境變化，更是重中之重。放映會的四部動畫，各自聚焦在不同的SDGs主題。台灣近年飽受極端氣候引發的缺水危機，正與第9屆專業組首獎作品《魚躍之旅》(Water Path For A Fish) 的仲夏夜缺水危機的情節不謀而合。而第12屆專業組首獎《北極熊流浪記》(Migrants)探討氣候變遷下被迫離開家園的北極熊，因受棕熊歧視再度流離失所的故事，亦正呼應世界戰火下難民顛沛流離的議題。第11屆專業組Special Mention作品《翠鳥的世界》(Hello World！The Common Kingfisher)運用精緻的紙雕與拼貼創作出的動植物，透過動畫展現紙雕藝術呈現的生態系統和自然萬物之美，相信會讓大小朋友們都眼睛為之一亮！台灣導演朱靖天作品《逼近》(Verge) ，隨著㇐隻澎湖新生的小綠蠵龜視野出發，㇐步步深入滿是廢棄物的黑暗海洋，純淨與汙染之間的強烈對比，深刻凸顯出海洋污染嚴重、環境生態關懷的刻不容緩。

守護環境已是教育最前線當務之急，信誼基金會營運長廖瑞文表示，「信誼兒童動畫獎」自2009年創設以來，逐步擴大徵獎，成為一個國際動畫創作者競逐的平台。這十多年來，從歷屆獲獎作品中發現「環境議題」是創作者最關注的主題，可以窺見世界各地有感於極端氣候與環境危機，從氣候變遷、缺水危機、環境污染、生態保育等面向，皆流露對自然真切的關懷，對環境永續的期望。適逢信誼兒童動畫獎16週年，信誼首次將專業組得獎作品以實體放映會的型式，聚焦永續主題，將法國、西班牙、台灣優秀動畫作品聯合放映，將全球共同關注的環境永續理念，傳遞給全台親子與師生，一起感受自然萬物共生共存的關係，再透過專業講師映後討論，期望深化親子對永續議題的認同與行動落實。

信誼SDGs永續國際動畫放映會映後討論，邀請到國立臺北教育大學附設實驗國民小學學務主任陳建廷老師、國立雲林科技大學視覺傳達設計系副教授邱顯源老師、國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所助理教授林巧芳老師擔任導讀人。三位老師都是動畫教育實務創作與推廣上投入已久的專家。其中陳建廷老師擁有豐富的兒童動畫教學經驗，指導學生參加國內外動畫影展更是屢獲佳績，今年其指導學生以第15屆信誼兒童動畫獎兒童創作組特優作品《52赫茲女孩奇幻日記》出國參賽，獲得第十五屆克羅埃西亞兒童暨青少年動畫影展第二名的佳績。同時，信誼也請陳建廷老師在暑期教師動畫工作坊擔任講師，一起培育更多兒童動畫教育種子教師與作品。