快訊

他驚訝「三星手機銷量居冠」 網中肯分析：這區域根本沒對手超難輸

台灣寶可夢中心24樣新品周六開賣！T恤、四角褲粉絲超想要 網笑：黃牛啟動了

NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

福容福隆搶暑假商機 推超狂開房禮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
福容大飯店福隆搶攻酷暑商機，自7月1日-8月31日期間入住官網任一住房方案，每房即可免費獲贈一組價值1299元的「夏日玩美包」。業者提供
福容大飯店福隆搶攻酷暑商機，自7月1日-8月31日期間入住官網任一住房方案，每房即可免費獲贈一組價值1299元的「夏日玩美包」。業者提供

福容大飯店福隆搶攻酷暑商機，自7月1日-8月31日期間入住官網任一住房方案，每房即可免費獲贈一組價值1299元的「夏日玩美包」；貢寮海洋夏季活動期間還有超多派對活動，如星空電影院、海洋音樂祭、福隆生活節...等，要讓消費者整個夏天玩不完。

福隆海邊的夏季正式開始，從5月31起的2024福隆國際沙雕藝術季LINE FRIENDS夏日明星派對開始，以及6月底舉辦的Skyline Film星空電影院福隆場，還有萬眾矚目的2024貢寮國際海洋音樂祭也將在7月19日登場，最後還有7、8月即將舉辦的福隆生活節草地音樂會系列活動，讓你整個暑假來福隆都不無聊，周周都有派對可以跑，福容福隆也推出Hello Summer住宿專案，暑假期間入住可以選擇雙人一泊二食或者是四人同行一泊一食。

夏至剛過，代表台灣最暢旺的旅遊季節正式開跑，為提供給消費者更多住房的吸引力，位於東北角的福容大飯店福隆特別推出一款夏日風格的時尚沙灘包「夏日玩美包」，採用俐落剪裁的麻布材質，兼具肩背和手提的多功能設計，搭配風格沙灘巾以及夏日草帽，讓您穿著一襲洋裝走到沙灘拍照，讓整個福隆都變成了時尚伸展台。

福容大飯店福隆有感國旅市場的興起，為提供給消費者更多的加值服務，特別開發出「夏日玩美包」系列產品，並推出「福隆玩美風格照」徵件活動，只要背著玩美包在飯店園區內拍出最有特色的照片，並上傳到粉絲團活動專頁，就有機會能抽到福容嘉義voco酒店住宿券。

「夏日玩美包」特別設計成大容量樣式，輕鬆容納全家大小的沙灘休閒用品，此外，包內還加贈波希米亞風格的沙灘巾，讓您不管當做披肩或是舖巾都好用，以及海灘風格的遮陽草帽，直接幫您做好整身的穿搭，不管是海邊、沙灘或是彩虹橋上都能拍出最具特色的玩美風格照。

7月1日至8月31日期間，只要入住福容大飯店福隆官網任一專案或使用聯合住宿券入住，每房都能免費獲得一組夏日玩美包，打造成海邊度假的頂規開房禮，送給旅客滿滿的誠意。

專案價只要8999元起，專案還贈送夏日玩美包及休閒活動券，讓旅客在住宿期間選擇體驗夜訪沙蟹、DIY手作課程，或參與戶外活動如SUP、獨木舟等，豐富多元的行程安排，精彩暑假樂趣無窮！

讓整個福隆都是你的伸展台 每月還有超多活動等你來跑趴。業者提供
讓整個福隆都是你的伸展台 每月還有超多活動等你來跑趴。業者提供
萬眾矚目的2024貢寮國際海洋音樂祭也將在7月19日登場，最後還有7、8月即將舉辦的福隆生活節草地音樂會系列活動。業者提供
萬眾矚目的2024貢寮國際海洋音樂祭也將在7月19日登場，最後還有7、8月即將舉辦的福隆生活節草地音樂會系列活動。業者提供
貢寮海洋夏季活動期間還有超多派對活動，如星空電影院、海洋音樂祭、福隆生活節...等，要讓消費者整個夏天玩不完。業者提供
貢寮海洋夏季活動期間還有超多派對活動，如星空電影院、海洋音樂祭、福隆生活節...等，要讓消費者整個夏天玩不完。業者提供
位於東北角的福容大飯店福隆特別推出一款夏日風格的時尚沙灘包「夏日玩美包」。業者提供
位於東北角的福容大飯店福隆特別推出一款夏日風格的時尚沙灘包「夏日玩美包」。業者提供

沙灘 福隆

延伸閱讀

嘉義福容voco酒店 開幕

嘉義福容voCo酒店開幕 中央地方藍綠政壇要角齊聚互動冷

蔡英文卸任後首次露面給了麗寶 與集團總裁吳寶田好交情曝

集「7」涼一夏！ 「七盞茶 x BT21」茶王茶后前進福隆沙雕季 「7七合照」抽消暑冰棒茶飲券

相關新聞

閉眼入手不踩雷！年輕女生最新歐美開架保養愛牌TOP 10

想找兼具高CP值和護膚效果的保養品牌，跟著年輕女生選準沒錯！隨著早C晚A、早P晚R等創新保養風潮吹進台灣，PTT和Dcard的年輕網友們也掀起了一陣陣熱烈討論...

博客來實體書店 明年進駐信義區

誠品信義店去年底熄燈，所在的統一國際大樓由統一集團收回，預計明年開出新商場Dream Plaza。統一集團美麗事業董事長...

高雄也有「初心牛肉麵」了！國際名廚江振誠進駐港都

御盟集團於高雄所打造的餐飲空間「御盟集團S．S．A．W」，在營運屆滿2週年前夕，正式迎來國際名廚江振誠助拳，以顧問身份針...

寶詩龍水之禮讚 全新Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶系列

如果色彩有聲音，那對比去年五彩繽紛的喧囂，寶詩龍（BOUCHERON）日前於巴黎總店新發表的Carte Blanche,...

家樂福中元普渡超前部署 10款套組線上線下澎湃開賣 網購滿額享9折

家樂福超前部署中元普渡，動員家樂福全台量販店/線上購物，一口氣推出5款普渡套餐組合，搶先於實體量販店開賣，售價388元起...

「烏拉那拉氏」閃現香港！佘詩曼美型現身Chloé快閃店

談時尚、全世界多以法國馬首是瞻。法國時尚品牌Chloé在去年10年宣布新任創意總監Chemena Kamali，數個月後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。