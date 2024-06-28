福容福隆搶暑假商機 推超狂開房禮

福容大飯店福隆搶攻酷暑商機，自7月1日-8月31日期間入住官網任一住房方案，每房即可免費獲贈一組價值1299元的「夏日玩美包」；貢寮海洋夏季活動期間還有超多派對活動，如星空電影院、海洋音樂祭、福隆生活節...等，要讓消費者整個夏天玩不完。

福隆海邊的夏季正式開始，從5月31起的2024福隆國際沙雕藝術季LINE FRIENDS夏日明星派對開始，以及6月底舉辦的Skyline Film星空電影院福隆場，還有萬眾矚目的2024貢寮國際海洋音樂祭也將在7月19日登場，最後還有7、8月即將舉辦的福隆生活節草地音樂會系列活動，讓你整個暑假來福隆都不無聊，周周都有派對可以跑，福容福隆也推出Hello Summer住宿專案，暑假期間入住可以選擇雙人一泊二食或者是四人同行一泊一食。

夏至剛過，代表台灣最暢旺的旅遊季節正式開跑，為提供給消費者更多住房的吸引力，位於東北角的福容大飯店福隆特別推出一款夏日風格的時尚沙灘包「夏日玩美包」，採用俐落剪裁的麻布材質，兼具肩背和手提的多功能設計，搭配風格沙灘巾以及夏日草帽，讓您穿著一襲洋裝走到沙灘拍照，讓整個福隆都變成了時尚伸展台。

福容大飯店福隆有感國旅市場的興起，為提供給消費者更多的加值服務，特別開發出「夏日玩美包」系列產品，並推出「福隆玩美風格照」徵件活動，只要背著玩美包在飯店園區內拍出最有特色的照片，並上傳到粉絲團活動專頁，就有機會能抽到福容嘉義voco酒店住宿券。

「夏日玩美包」特別設計成大容量樣式，輕鬆容納全家大小的沙灘休閒用品，此外，包內還加贈波希米亞風格的沙灘巾，讓您不管當做披肩或是舖巾都好用，以及海灘風格的遮陽草帽，直接幫您做好整身的穿搭，不管是海邊、沙灘或是彩虹橋上都能拍出最具特色的玩美風格照。

7月1日至8月31日期間，只要入住福容大飯店福隆官網任一專案或使用聯合住宿券入住，每房都能免費獲得一組夏日玩美包，打造成海邊度假的頂規開房禮，送給旅客滿滿的誠意。