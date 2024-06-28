閉眼入手不踩雷！年輕女生最新歐美開架保養愛牌TOP 10

你的愛牌上榜了嗎？

想找兼具高CP值和護膚效果的保養品牌，跟著年輕女生選準沒錯！隨著早C晚A、早P晚R等創新保養風潮吹進台灣，PTT和Dcard的年輕網友們也掀起了一陣陣熱烈討論。要獲得他們的青睞，從品牌本身的研發實力、成分是否安全，一路到科學實證的使用效果，可說是樣樣都得All-Pass通關才行。只要討論區裡出現一篇避雷、雞肋心得文，就很有可能將整個品牌打入冷宮。因此能擔得起這般嚴實考驗的品牌，簡直是萬中選一，就算閉眼入手也有滿滿安全感。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點近一年最受PTT和Dcard年輕網友喜愛的「歐美開架保養品牌TOP 10」，每家品牌都有各自強項和明星商品，到底誰是獲得最多網路討論度的聲量王者呢？一起來揭曉！

image source: 《網路溫度計DailyView》

No.1 OLAY 歐蕾

在開架市場中穩紮穩打多年的OLAY 歐蕾，一直是小資女孩們心中的保養品牌資優生，近幾年以「革糖素小白瓶」和「膠原大紅瓶」兩項熱門產品再度掀起社群討論度。不只是美妝編輯私推的寶藏爆品，就連知名美妝YouTuber丹妮婊姐、資深彩妝師小凱老師等KOL都是忠實粉絲。沒用過的一定要試試！

OLAY之所以能在年輕世代心中佔有一席之地，堅實的科研背景絕對是最大強項之一！深耕保養研究超過60年，精選出高效又安全的成分配方，打造美膚有感、價格親民的保養好物，不管是美白還是抗老產品，網友實測後都有肉眼可見的超實在效果，力讚「歐蕾真的CP值很高，已經用掉好幾罐小白瓶了」、「完全是小資族的寶藏保養單品」、「堅持每天用大概一個禮拜，皮膚真的變嫩嫩的」、「膠原大紅瓶的性價比實在太高了！」。

image source: OLAY 歐蕾提供

No.2 CeraVe 適樂膚

皮膚乾燥的朋友們一定認識這個它！來自美國的CeraVe 適樂膚由皮膚科醫生共同研發、創立，專為乾癢敏感肌設計適合的保濕產品，在進軍台灣前就已經廣受美國皮膚科醫生推薦。全產品強調溫和、無添加香精、酒精、Paraben類防腐劑以及不致粉刺配方，讓所有愛美的水水們都能安心使用，不怕造成肌膚刺激，成為有濕疹、異位性皮膚炎等肌膚困擾者的愛用品。

無論是乾肌、敏感肌、混合肌或油性肌，從潔膚露、修護精華、保濕乳到修護乳霜，絕對都能找到適合你的最佳首選！

No.3 La Roche-Posay 理膚寶水

誕生自法國的La Roche-Posay 理膚寶水是許多醫師推薦的護膚品牌，擁有專業皮膚科醫學背景，品質、口碑都有保證，受到大批粉絲支持與熱議。

號稱使用比歐洲國家標準更嚴謹的製程，將所有可能導致肌膚敏感的成分剃除，堅持用最精簡的配方調配出溫和有效的保養品，確保產品安全性，讓消費者可以用得更放心、更安心！收穫眾多忠實粉絲好評，「剛打完雷射擦也沒問題，真的很溫和」、「理膚全面修復霜也是我們家的常備軍，哪裡有傷口就擦哪裡，完全就是外出萬用膏」。

No.4 Avene 雅漾

敏弱肌的好朋友來啦！從南法小鎮發跡的Avene 雅漾是廣受敏感肌膚族群喜愛的醫學美容護膚品牌，全系列產品皆含有明星招牌「雅漾活泉水」，利用活泉水舒緩、保濕的特性，降低外在刺激因素，溫柔呵護你的每一寸水嫩肌膚。

無論是保濕精華、逆齡緊緻水凝霜或是全效極護亮顏防曬乳，都擄獲大批愛用者好評，稱讚「之前去藥妝店試用，結果感覺蠻清爽的，有點心動」、「擦上雅漾24H全效活泉保濕精華後，臉部滋潤度、保濕度提升，讓臉的光澤感upup」。

image source: 翻攝康是美

No.5 L'Oréal Paris 巴黎萊雅

「因為你值得」這句台詞很熟悉吧！這是L'Oréal Paris 巴黎萊雅最經典的廣告金句，鼓勵所有女性遵從自己的內心，每天都對自己好一點、多寵愛自己一點。

秉持這樣的精神投入彩妝品、保養品開發，成為女孩們踏上美麗道路的最佳推手，舉凡「開架小黑瓶」青春密碼酵素肌底調理精華、三合一卸妝潔顏水等等，都是小資族、學生族群的熱門愛用和「空空賞」常客，直呼「開架小黑瓶入手後用掉好幾罐了」、「我現在也換萊雅的小紫水卸妝了，卸起來超級舒服的，也很溫和保濕」。

No.6 PAULA'S CHOICE 寶拉珍選

以公開發表科學研究作後盾，PAULA'S CHOICE 寶拉珍選旗下產品講求配方安全有效、不含人工香料、色素等刺激成分，「只提供肌膚所需、不造成額外負擔」的理念廣獲忠實粉絲推崇。

品牌人氣最高的保養品項，絕對非「2%水楊酸精華液」莫屬，溫和代謝角質、暢通毛孔，讓你在家也能輕鬆打造細緻光滑的水煮蛋肌，用過的人都讚歎「寶拉家的保養品真的很推，看得到效果又沒有奇怪的成分」、「雖然水楊酸精華的味道有點重，但沒有香料用起來更放心，也不會被奇怪的香精味燻到」。

No.7 NIVEA 妮維雅

德國人向來以嚴謹、務實的特質聞名，從民生用品、保健品到汽車工藝都被公認為「品質保證」，連帶德系藥妝品牌也被認為是以實用價值為基礎打造有效、安全的產品，受到許多網友青睞。

其中最受到台灣消費者熟知的開架保養品牌就是NIVEA 妮維雅了，遠近馳名的美白潤膚乳液和「小藍罐」乳霜堪稱國民必屯好物；護唇膏也是大家激推的保濕聖品之一，添加維他命原B5、蘆薈保濕精華與積雪草修護精萃成分，針對乾燥、脫皮、敏感等困擾對症下藥，受到網友激推「雖然長相普普，意外滋潤度蠻夠的」。

No.8 BIODERMA 貝膚黛瑪

想要隨時展現光彩動人的亮麗樣貌，除了化妝跟保養之外，「卸妝」也是不能輕忽的重要環節！來自法國的醫美高效保養專家BIODERMA 貝膚黛瑪，正是許多女孩們心中的「潔膚霸主」。

暱稱「小紅水」的明星招牌舒敏高效潔膚液，以高規格生醫級純水為基底，首創微分子浮吸科技，一擦就帶走臉上髒汙、殘妝，號稱連空汙PM2.5和重金屬等微粒都能清潔乾淨，備受網友稱讚「一生推的卸妝神水」、「貝膚的卸妝水真的很讚～而且很溫和！」、「真的什麼妝都可以卸掉，又不會刺臉」。

No.9 VICHY 薇姿

誕生在法國中部的VICHY 薇姿擁有近百年品牌歷史，使用火山礦物溫泉水作為產品原料，打造一系列有效、安全的護膚品，守護每位消費者的肌膚健康。無論是保濕、美白、控油或抗老，所有肌膚問題都能找到對應解方，例如熱銷品項M89火山能量微精華和B3鎂光極淨斑安瓶精華，都在網路上擁有好口碑，獲得不少愛用者稱讚「M89的質地清爽不黏膩， 使用完臉上像喝飽水一樣又Q又嫩的」。

不過因應品牌策略調整，VICHY 薇姿宣布撤出台灣市場，於2024年5月逐步關閉線上、線下零售點，讓許多網友大嘆不捨。

No.10 Cetaphil 舒特膚

皮膚脆弱、容易泛紅搔癢的朋友，對Cetaphil 舒特膚肯定不陌生！來自美國、創立於1947年，以溫和護膚為品牌宗旨，為所有敏感肌膚的消費者提供保養解方，從臉部護理、低敏防曬、身體清潔到到嬰兒護膚產品一應俱全，不僅受到使用者歡迎也得到許多皮膚科醫師推薦。

經典熱銷「溫和潔膚乳」和「長效潤膚霜」添加維他命B3、B5等成分，同時不含皂鹼、酒精、香精和paraben類防腐劑，用過的網友都大讚「洗完臉不會乾癢緊繃」、「乳液很保濕但是不黏膩」、「我都是局部擦在身體有濕疹或容易出問題的地方，覺得舒緩很多」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年5月29日至2024年5月27日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統