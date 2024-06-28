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博客來實體書店 明年進駐信義區

聯合報／ 記者陳宛茜林海／台北報導
國內網路書店龍頭「博客來」將開出首家實體書店。圖／本報系資料照片
國內網路書店龍頭「博客來」將開出首家實體書店。圖／本報系資料照片

誠品信義店去年底熄燈，所在的統一國際大樓由統一集團收回，預計明年開出新商場Dream Plaza。統一集團美麗事業董事長高秀玲昨天證實，博客來首家實體書店明年將進駐Dream Plaza。台北市出版商業同業公會理事長趙政岷聽聞此一訊息表示：「書店愈多越好、愈大越好」，博客來創辦人、讀冊生活網路書店董事長張天立則透露，二○○六年博客來就想在信義區開實體書店。

高秀玲表示，首次開出實體書店，心裡也覺得很惶恐，畢竟是不一樣的業種，而書店的規畫已經定案。趙政岷指出，對出版界來說，在綜合性賣場開設的大型複合式書店是大勢所趨，疫後也只有大型複合書店「賣得動」。目前大陸實體書店生意也下滑，許多出版社靠直播帶貨賣書，業績甚至可占整體營收的三、四成。但台灣沒有這樣的環境，還是需要大型書店帶動讀者購書閱讀。

台灣實體書店多有網路書店，但從網路書店走向實體書店相當少見。美國第一大網路書店亞馬遜也曾傳出成立實體書店，但迄今只聞樓梯響。張天立表示，博客來沒在賺大錢時投資實體書店，此時才進場風險較高，但或許在方向和目標上有所創新，反而能逆勢打出一片天，「值得觀望」。

博客來 網路

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