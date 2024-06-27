快訊

食藥署長吳秀梅遭拔官！ 藥界人士期待新署長「要會溝通」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶詩龍水之禮讚 全新Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶系列

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
巴黎發表會現場，模特兒皆以黑色服裝展示珠寶，讓身體彷彿大地，展現如水一般的珠寶。圖／BOUCHERON提供
巴黎發表會現場，模特兒皆以黑色服裝展示珠寶，讓身體彷彿大地，展現如水一般的珠寶。圖／BOUCHERON提供

如果色彩有聲音，那對比去年五彩繽紛的喧囂，寶詩龍（BOUCHERON）日前於巴黎總店新發表的Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶系列，彷彿調至了靜音。黑白色系的26件作品，封印了冰島由水雕鑿而成的自然景觀，原始、純粹且充滿力量。這是BOUCHERON創意總監Claire Choisne再次驚艷眾人的超凡創意，也是對「水」的至情謳歌。

歷經疫情，Claire創作時更常思考當今世界對「珍貴」的定義。孕育生命不可或缺的水，自然無比珍貴，而且水無色、無定形，能盡情發揮創意，因此早早成為她心中的主題。但該從何啟發靈感？Claire捨棄舒適愜意的南國決定前往冰島，因為「對我而言，水是強而有力的，絕不只是溫柔可人。」豐富壯闊的冰島地貌，最能呈現水的力量。

精心打造的黑暗展間中，懸掛著瀑布（Cascade）、波浪（Ondes）、黑冰河水（Eau d'encre）、黑沙灘（Sable noir）、冰山（Iceberg）、浪花（Vague）、冰霜（Givre）和浮冰（Banquise）等14張由德國藝術攝影師Jan Erik Waider捕捉的冰島景致，一旁併陳的是此次高級珠寶作品，伴隨以在水中錄製環境聲音而聞名的法國音樂家Molécule設計的海浪聲，讓觀者沉浸式體驗，也像一場珠寶與自然的對話。

以身體為大地  珠寶似水流淌

長達148公分長的Cascade項鍊，是Claire最喜歡也被視為最能代表新系列美麗與情感內涵的作品。這件BOUCHERON設計工坊有史以來最長的一款項鍊，配戴時正如其名，似瀑布在身體上傾瀉而下。大量的鑽石和極長卻柔軟的線條，格外考驗精準度和耐性，光製作需花3000小時，長鍊部分可變化為短項鍊，拆下的絞接式鍊帶則可做為耳環。

BOUCHERON總裁Hélène Poulit-Duquesne現場分享，在視覺或工藝上都令她感到驚喜的是Ondes項鍊。其靈感來自浪花落回海面時，水滴觸發的漣漪動態，工坊先以3D軟體模擬波浪，再運用輕薄晶透的拋光白水晶製作，鑽石隱形鑲嵌於白水晶下方，每個漣漪中心都鑲有一顆與表面齊平的鑽石。擬真且需貼合身體曲線的穿戴式項鍊和寬及三指的超大戒指，是工藝一大挑戰。

Claire Choisne的材質運用總令人驚喜，如以黑曜石詮釋黑冰河水或海岸峭壁、用真正的沙子來演繹黑沙灘、以大理石表現摻有熔岩灰燼形成深色條紋的浮冰，以及Akoya珍珠形成的冰霜鐘乳石。令眾人都驚嘆不已的白色激流Eau vive肩章，則以輕盈的鋁金屬詮釋。

視覺的衝擊、情感的共鳴，甚至可以詩意想像，配戴珠寶的身體為大地，讓似水的珠寶「流淌」其間。Or Bleu高級珠寶系列已然超越珠寶裝飾、個性等通俗意義，將「水」透過配戴永恆留存，帶出了當代珠寶的使命，或許這也正是選用意指藍金的法文Or Bleu命名之因：水之珍貴，猶如藍色的黃金。

Écume泡沫戒指，鈦金屬精準切割出冰島海岸線嶙峋懸崖覆以鏤空白水晶，白金與密釘鑲鑽石呈現泡沫。圖／BOUCHERON提供
Écume泡沫戒指，鈦金屬精準切割出冰島海岸線嶙峋懸崖覆以鏤空白水晶，白金與密釘鑲鑽石呈現泡沫。圖／BOUCHERON提供
Cascade項鍊，白K金密釘鑲嵌鑽石，可拆分為短鍊和一副耳環，共有6種戴法。圖／BOUCHERON提供
Cascade項鍊，白K金密釘鑲嵌鑽石，可拆分為短鍊和一副耳環，共有6種戴法。圖／BOUCHERON提供
Cristaux 水晶鑽石項鍊，此次唯一一件擁有藍色的珠寶，白K金鑲嵌5.06 克拉 E VVS 風箏型鑽石、24 顆海藍寶石與白水晶，可轉換為戒指使用。圖／BOUCHERON提供
Cristaux 水晶鑽石項鍊，此次唯一一件擁有藍色的珠寶，白K金鑲嵌5.06 克拉 E VVS 風箏型鑽石、24 顆海藍寶石與白水晶，可轉換為戒指使用。圖／BOUCHERON提供
Vague浪花不對稱耳環，白K金鑲嵌鑽石，可轉換為胸針使用。圖／BOUCHERON提供
Vague浪花不對稱耳環，白K金鑲嵌鑽石，可轉換為胸針使用。圖／BOUCHERON提供
刻意黑暗的展間，將攝影和珠寶並列對照。記者陳若齡／攝影
刻意黑暗的展間，將攝影和珠寶並列對照。記者陳若齡／攝影
Eau Vive肩章，鍍鈀處理鋁質密釘鑲嵌鑽石，磁吸式配戴，彷彿一對水翅膀。記者陳若齡／攝影
Eau Vive肩章，鍍鈀處理鋁質密釘鑲嵌鑽石，磁吸式配戴，彷彿一對水翅膀。記者陳若齡／攝影
Iceberg冰山項鍊，白K金鑲嵌噴砂和透明水晶，將寶石直接嵌入水晶和精緻鉸接設計，配戴時彷彿懸浮。圖／BOUCHERON提供
Iceberg冰山項鍊，白K金鑲嵌噴砂和透明水晶，將寶石直接嵌入水晶和精緻鉸接設計，配戴時彷彿懸浮。圖／BOUCHERON提供
Banquise浮冰戒指，白K金鑲嵌大理石和鑽石，主石為2.01 克拉 E VVS1 梨形鑽石。圖／BOUCHERON提供
Banquise浮冰戒指，白K金鑲嵌大理石和鑽石，主石為2.01 克拉 E VVS1 梨形鑽石。圖／BOUCHERON提供
BOUCHERON Or Bleu高級珠寶系列，運用沙子、黑曜石、黑墨、鈦金屬和水晶等材質，結合蝕刻技術、數位科技和頂尖工藝，成就令人震撼的作品。 記者陳若齡／攝影
BOUCHERON Or Bleu高級珠寶系列，運用沙子、黑曜石、黑墨、鈦金屬和水晶等材質，結合蝕刻技術、數位科技和頂尖工藝，成就令人震撼的作品。 記者陳若齡／攝影
模特兒一身黑色展演珠寶，左為Givre冰霜系列、右為當髮飾使用的Vague浪花胸針。圖／BOUCHERON提供
模特兒一身黑色展演珠寶，左為Givre冰霜系列、右為當髮飾使用的Vague浪花胸針。圖／BOUCHERON提供
Eau forte蝕刻手環，白K金鑲嵌黑墨和鑽石，結合數位列印和蝕刻浮雕技術。圖／BOUCHERON提供
Eau forte蝕刻手環，白K金鑲嵌黑墨和鑽石，結合數位列印和蝕刻浮雕技術。圖／BOUCHERON提供
Banquise浮冰耳環，白K金鑲嵌大理石和鑽石。圖／BOUCHERON提供
Banquise浮冰耳環，白K金鑲嵌大理石和鑽石。圖／BOUCHERON提供
Banquise浮冰耳環與戒指，白K金鑲嵌鑽石和大理石，表現冰島浮冰上摻有熔岩灰燼與其他雜質所形成的深色條紋。記者陳若齡／攝影
Banquise浮冰耳環與戒指，白K金鑲嵌鑽石和大理石，表現冰島浮冰上摻有熔岩灰燼與其他雜質所形成的深色條紋。記者陳若齡／攝影
Ondes項鍊，白K金鑲嵌白水晶和密釘鑲嵌鑽石，費時5050小時製作。圖／BOUCHERON提供
Ondes項鍊，白K金鑲嵌白水晶和密釘鑲嵌鑽石，費時5050小時製作。圖／BOUCHERON提供
BOUCHERON芳登總店內刻意營造的黑暗展間，珠寶陳列對應搭配德國藝術攝影師Jan Erik Waider的照片 ，讓人一眼理解作品意涵，也像是彼此在對話。圖／BOUCHERON提供
BOUCHERON芳登總店內刻意營造的黑暗展間，珠寶陳列對應搭配德國藝術攝影師Jan Erik Waider的照片 ，讓人一眼理解作品意涵，也像是彼此在對話。圖／BOUCHERON提供
Sable noir黑沙灘項鍊，透過用於汽車與航太的技術，將真實沙子結合白K金和密釘鑲鑽石。圖／BOUCHERON提供
Sable noir黑沙灘項鍊，透過用於汽車與航太的技術，將真實沙子結合白K金和密釘鑲鑽石。圖／BOUCHERON提供
Eau d’encre黑冰河水手環，鈦與白K金鑲嵌黑曜石搭配密釘鑲鑽石。圖／BOUCHERON提供
Eau d’encre黑冰河水手環，鈦與白K金鑲嵌黑曜石搭配密釘鑲鑽石。圖／BOUCHERON提供
Sable noir黑沙灘耳環，透過用於汽車與航太的技術，將真實沙子結合白K金和密釘鑲鑽石。圖／BOUCHERON提供
Sable noir黑沙灘耳環，透過用於汽車與航太的技術，將真實沙子結合白K金和密釘鑲鑽石。圖／BOUCHERON提供
Boucheron寶詩龍創意總監Claire Choisne逐一解說對照著冰島攝影的珠寶新品。記者陳若齡／攝影
Boucheron寶詩龍創意總監Claire Choisne逐一解說對照著冰島攝影的珠寶新品。記者陳若齡／攝影

冰島 珠寶

延伸閱讀

以冰川為靈感 Boucheron「Or Bleu」高級珠寶冷凝神聖

伯爵150周年 頂級珠寶暨腕表系列宣揚奢華優雅精神

蔡凡熙金髮曝光！首現DAMIANI微風廣場精品店全新開幕

AKACHEN鈦金藝術珠寶風靡歐美 受邀倫敦聖馬丁藝術設計學院辦「大師講座」

相關新聞

寶詩龍水之禮讚 全新Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶系列

如果色彩有聲音，那對比去年五彩繽紛的喧囂，寶詩龍（BOUCHERON）日前於巴黎總店新發表的Carte Blanche,...

家樂福中元普渡超前部署 10款套組開賣網購滿額享9折

家樂福超前部署中元普渡，動員家樂福全台量販店/線上購物，一口氣推出5款普渡套餐組合，搶先於實體量販店開賣，售價388元起...

「烏拉那拉氏」閃現香港！佘詩曼美型現身Chloé快閃店

談時尚、全世界多以法國馬首是瞻。法國時尚品牌Chloé在去年10年宣布新任創意總監Chemena Kamali，數個月後...

肯德基「蛋撻變冰淇淋」 熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈上桌

隨著炎炎夏日即將到來，肯德基自7月2日起，推出「雞情熱辣煙燻脆雞」、「鱈魚圈圈」等新品，並首度將蛋撻化身冰淇淋，推出「冰...

福華集團全台8飯店攜手衛武營推聯名親子房 推升暑假住房率

福華大飯店集團今年串聯旗下8家飯店，搭配衛武營國家藝術文化中心暑假重頭戲「花露露的童樂節」推出親子主題房住宿專案，可望推...

首屆《永續好日子》特展 台北松菸文創周末熱鬧開展

環保、永續的概念並非遙不可及，並總是從生活的點滴、隨手做起。由聯合線上與逆轉園遊會共同舉辦的首屆《永續好⽇⼦》展覽活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。