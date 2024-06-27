寶詩龍水之禮讚 全新Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶系列

如果色彩有聲音，那對比去年五彩繽紛的喧囂，寶詩龍（BOUCHERON）日前於巴黎總店新發表的Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶系列，彷彿調至了靜音。黑白色系的26件作品，封印了冰島由水雕鑿而成的自然景觀，原始、純粹且充滿力量。這是BOUCHERON創意總監Claire Choisne再次驚艷眾人的超凡創意，也是對「水」的至情謳歌。

歷經疫情，Claire創作時更常思考當今世界對「珍貴」的定義。孕育生命不可或缺的水，自然無比珍貴，而且水無色、無定形，能盡情發揮創意，因此早早成為她心中的主題。但該從何啟發靈感？Claire捨棄舒適愜意的南國決定前往冰島，因為「對我而言，水是強而有力的，絕不只是溫柔可人。」豐富壯闊的冰島地貌，最能呈現水的力量。

精心打造的黑暗展間中，懸掛著瀑布（Cascade）、波浪（Ondes）、黑冰河水（Eau d'encre）、黑沙灘（Sable noir）、冰山（Iceberg）、浪花（Vague）、冰霜（Givre）和浮冰（Banquise）等14張由德國藝術攝影師Jan Erik Waider捕捉的冰島景致，一旁併陳的是此次高級珠寶作品，伴隨以在水中錄製環境聲音而聞名的法國音樂家Molécule設計的海浪聲，讓觀者沉浸式體驗，也像一場珠寶與自然的對話。

以身體為大地 珠寶似水流淌

長達148公分長的Cascade項鍊，是Claire最喜歡也被視為最能代表新系列美麗與情感內涵的作品。這件BOUCHERON設計工坊有史以來最長的一款項鍊，配戴時正如其名，似瀑布在身體上傾瀉而下。大量的鑽石和極長卻柔軟的線條，格外考驗精準度和耐性，光製作需花3000小時，長鍊部分可變化為短項鍊，拆下的絞接式鍊帶則可做為耳環。

BOUCHERON總裁Hélène Poulit-Duquesne現場分享，在視覺或工藝上都令她感到驚喜的是Ondes項鍊。其靈感來自浪花落回海面時，水滴觸發的漣漪動態，工坊先以3D軟體模擬波浪，再運用輕薄晶透的拋光白水晶製作，鑽石隱形鑲嵌於白水晶下方，每個漣漪中心都鑲有一顆與表面齊平的鑽石。擬真且需貼合身體曲線的穿戴式項鍊和寬及三指的超大戒指，是工藝一大挑戰。

Claire Choisne的材質運用總令人驚喜，如以黑曜石詮釋黑冰河水或海岸峭壁、用真正的沙子來演繹黑沙灘、以大理石表現摻有熔岩灰燼形成深色條紋的浮冰，以及Akoya珍珠形成的冰霜鐘乳石。令眾人都驚嘆不已的白色激流Eau vive肩章，則以輕盈的鋁金屬詮釋。