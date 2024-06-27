家樂福中元普渡超前部署 10款套組開賣網購滿額享9折

家樂福超前部署中元普渡，動員家樂福全台量販店/線上購物，一口氣推出5款普渡套餐組合，搶先於實體量販店開賣，售價388元起至999元，內含12～22支商品；另有3款線上購物獨家開賣，包含專為小家庭設計的「小資祈福箱」、澎湃的「中元普渡祈福箱」、超划算的「統一中元普渡超省祈福箱」，售價499～599元，內含8～11支商品，輕鬆搞定中元普渡。

去年中元節檔期首推寵物普渡套組大受好評，今年家樂福量販與線上購物同步推出2款寵物套組供毛孩爸媽預購，還分為狗款、貓款，售價均為399元。活動期間優惠再加碼，單筆購買中元套餐任1組與蘋果風味三牲150克1件，現折20元；家速配APP活動期間零食飲料、拜拜供品，輸入折扣碼「拜拜快送」享888元折88元；線上購物訂購滿2,000元享9折。

中元檔期也是趁機搶買特規大包裝的最佳時機，家樂福搶先預告獨家新品，樂天小熊澎湃箱（巧克力/綜合）30入限時促銷價199元，每箱還附上祈福桌平面圖，動動手就能摺出「樂天小熊祈福桌」。樂天派好運箱4種口味共25入，原價329元，特價196元，少見的綠茶、香蕉口味快買回家嚐鮮。還有復古的喜年來開運雙享箱，內含金牛角與蔬菜餅乾，造型獨特大人小孩都喜歡。

另外，大潤發則是鎖定消暑商機，網羅超過400款冰品，品項囊括台灣在地好滋味、進口超人氣品牌、新奇有趣的夏日新滋味，6月28日至7月25日購買指定冰品再贈發幣，並首度推出「涼夏冰品集集樂」，冰品消費滿99元持正本購買明細，4張可兌換保冷袋，6張就可兌換1款超可愛Pokémon可動公仔，全套共6款，享受手動拼裝樂趣。