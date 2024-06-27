快訊

食藥署長吳秀梅遭拔官！ 藥界人士期待新署長「要會溝通」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家樂福中元普渡超前部署 10款套組開賣網購滿額享9折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福5款普渡套餐組合，搶先於實體量販店開賣，售價388元起至999元。記者黃筱晴／攝影
家樂福5款普渡套餐組合，搶先於實體量販店開賣，售價388元起至999元。記者黃筱晴／攝影

家樂福超前部署中元普渡，動員家樂福全台量販店/線上購物，一口氣推出5款普渡套餐組合，搶先於實體量販店開賣，售價388元起至999元，內含12～22支商品；另有3款線上購物獨家開賣，包含專為小家庭設計的「小資祈福箱」、澎湃的「中元普渡祈福箱」、超划算的「統一中元普渡超省祈福箱」，售價499～599元，內含8～11支商品，輕鬆搞定中元普渡。

去年中元節檔期首推寵物普渡套組大受好評，今年家樂福量販與線上購物同步推出2款寵物套組供毛孩爸媽預購，還分為狗款、貓款，售價均為399元。活動期間優惠再加碼，單筆購買中元套餐任1組與蘋果風味三牲150克1件，現折20元；家速配APP活動期間零食飲料、拜拜供品，輸入折扣碼「拜拜快送」享888元折88元；線上購物訂購滿2,000元享9折。

中元檔期也是趁機搶買特規大包裝的最佳時機，家樂福搶先預告獨家新品，樂天小熊澎湃箱（巧克力/綜合）30入限時促銷價199元，每箱還附上祈福桌平面圖，動動手就能摺出「樂天小熊祈福桌」。樂天派好運箱4種口味共25入，原價329元，特價196元，少見的綠茶、香蕉口味快買回家嚐鮮。還有復古的喜年來開運雙享箱，內含金牛角與蔬菜餅乾，造型獨特大人小孩都喜歡。

另外，大潤發則是鎖定消暑商機，網羅超過400款冰品，品項囊括台灣在地好滋味、進口超人氣品牌、新奇有趣的夏日新滋味，6月28日至7月25日購買指定冰品再贈發幣，並首度推出「涼夏冰品集集樂」，冰品消費滿99元持正本購買明細，4張可兌換保冷袋，6張就可兌換1款超可愛Pokémon可動公仔，全套共6款，享受手動拼裝樂趣。

新品首推大潤發獨賣「Lotte爽冰淇淋-濃郁蘋果風味」，特價49元，另有香草、草莓煉乳風味可選擇，任選4杯送發幣10元。還有期間限定獨賣「基隆廟口泡泡冰」，有芒果、草莓、雞蛋牛奶3種口味，隨時回味傳統好滋味。還有「明治TANPACT香蕉牛奶雪糕」，以香蕉汁為基底冰淇淋，具有濃郁的香蕉香氣和溫和的口感，展現獨特夏季風味，特價139元。

大潤發推出涼夏冰品集集樂，超過百款新品冰迎戰夏季。圖／大潤發提供
大潤發推出涼夏冰品集集樂，超過百款新品冰迎戰夏季。圖／大潤發提供
家樂福量販與線上購物同步推出2款寵物套組，有狗款、貓款，售價均為399元。記者黃筱晴／攝影
家樂福量販與線上購物同步推出2款寵物套組，有狗款、貓款，售價均為399元。記者黃筱晴／攝影
大潤發首度推出「涼夏冰品集集樂」冰品消費滿99元持正本購買明細，4張可兌換保冷袋，6張就可兌換1款超可愛Pokémon可動公仔。圖／大潤發提供
大潤發首度推出「涼夏冰品集集樂」冰品消費滿99元持正本購買明細，4張可兌換保冷袋，6張就可兌換1款超可愛Pokémon可動公仔。圖／大潤發提供
家樂福線上購物獨家開賣3款祈福箱，售價499～599元。記者黃筱晴／攝影
家樂福線上購物獨家開賣3款祈福箱，售價499～599元。記者黃筱晴／攝影
樂天派好運箱4種口味共25入，特價196元。記者黃筱晴／攝影
樂天派好運箱4種口味共25入，特價196元。記者黃筱晴／攝影
樂天小熊澎湃箱30入限時促銷價199元，每箱還附上祈福桌平面圖，動動手就能摺出「樂天小熊祈福桌」。記者黃筱晴／攝影
樂天小熊澎湃箱30入限時促銷價199元，每箱還附上祈福桌平面圖，動動手就能摺出「樂天小熊祈福桌」。記者黃筱晴／攝影

冰品 家樂福 香蕉

延伸閱讀

7-11將持續擴點 董座羅智先：台灣市場還未看到天花板

一次性包材多到回不去 南市環保局出招 結合賣場設回收站

她秀家樂福「代客現煎牛排」太誘人 網喊CP值高：還有炸物

家樂福推「2024味旅義大利週」 目標業績年增一成

相關新聞

寶詩龍水之禮讚 全新Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶系列

如果色彩有聲音，那對比去年五彩繽紛的喧囂，寶詩龍（BOUCHERON）日前於巴黎總店新發表的Carte Blanche,...

家樂福中元普渡超前部署 10款套組開賣網購滿額享9折

家樂福超前部署中元普渡，動員家樂福全台量販店/線上購物，一口氣推出5款普渡套餐組合，搶先於實體量販店開賣，售價388元起...

「烏拉那拉氏」閃現香港！佘詩曼美型現身Chloé快閃店

談時尚、全世界多以法國馬首是瞻。法國時尚品牌Chloé在去年10年宣布新任創意總監Chemena Kamali，數個月後...

肯德基「蛋撻變冰淇淋」 熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈上桌

隨著炎炎夏日即將到來，肯德基自7月2日起，推出「雞情熱辣煙燻脆雞」、「鱈魚圈圈」等新品，並首度將蛋撻化身冰淇淋，推出「冰...

福華集團全台8飯店攜手衛武營推聯名親子房 推升暑假住房率

福華大飯店集團今年串聯旗下8家飯店，搭配衛武營國家藝術文化中心暑假重頭戲「花露露的童樂節」推出親子主題房住宿專案，可望推...

首屆《永續好日子》特展 台北松菸文創周末熱鬧開展

環保、永續的概念並非遙不可及，並總是從生活的點滴、隨手做起。由聯合線上與逆轉園遊會共同舉辦的首屆《永續好⽇⼦》展覽活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。