「烏拉那拉氏」閃現香港！佘詩曼美型現身Chloé快閃店

談時尚、全世界多以法國馬首是瞻。法國時尚品牌Chloé在去年10年宣布新任創意總監Chemena Kamali，數個月後，Chloé發表了2024秋冬女裝系列並大受好評，讓Chloé再度站上時尚浪頭，後續看漲。Chloé除了近日宣布將在巴黎Saint-Honoré專賣店中推出Chloé Art計畫，更於今天在香港開設了Chemena Kamali上任後全球第一間快閃店，並邀請香港人氣女星佘詩曼出席開幕活動。

1981年出生於德國，於倫敦中央聖馬丁藝術大學攻讀時尚藝術碩士學位的Chemena Kamali，在時尚產業已有超過20年資歷、包含她原本就長期在Chloé工作；這或解釋了為何在上任後短短不到半年時間，但2024秋冬大秀卻交出了成熟、亮眼、廣受好評的成績單，無論是斗篷式上衣、皮革與薄紗的嫻熟混搭拼接、帶有異國風格的豐富黃金配件創作，以及每一款都饒富魅力的包款，都帶人重回1970年代，獻上一場自由、愉悅的當代波西米亞風格，其源自Chemena Kamali對Chloé品牌的熱愛、更是其高雅品味與豐沛創意的總合輸出。

本次Chloé全亞洲首間「The Beginning」期間限定店，則落腳於香港九龍半島堪稱信義區的精品購物中心K11 MUSEA，並帶來Chloé的2024年秋季系列「The Beginning Collection」。店裝設計融合中世紀的建築和設計，並添加以1970年代的下沉式設計，多角度視角並將室內外融為一體。

Chemena Kamali擅長的混搭風格，像是將不同材質如皮革與雪紡紗拼接，又或是寬大的斗篷短披風搭配修長的短褲，都展現其對輪廓的精妙拿貼；同時店上並帶來多款如相機包、彎月包等多款新包，自由奔放的包形輪廓也呼應了Chemena Kamali與Chloé想要呈現的：女性的自由與隨性感。