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「烏拉那拉氏」閃現香港！佘詩曼美型現身Chloé快閃店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
曾演出《新聞女王》與《延禧攻略》的香港人氣女星佘詩曼，今日出席Chloé香港快閃店活動。記者釋俊哲／攝影
曾演出《新聞女王》與《延禧攻略》的香港人氣女星佘詩曼，今日出席Chloé香港快閃店活動。記者釋俊哲／攝影

談時尚、全世界多以法國馬首是瞻。法國時尚品牌Chloé在去年10年宣布新任創意總監Chemena Kamali，數個月後，Chloé發表了2024秋冬女裝系列並大受好評，讓Chloé再度站上時尚浪頭，後續看漲。Chloé除了近日宣布將在巴黎Saint-Honoré專賣店中推出Chloé Art計畫，更於今天在香港開設了Chemena Kamali上任後全球第一間快閃店，並邀請香港人氣女星佘詩曼出席開幕活動。

1981年出生於德國，於倫敦中央聖馬丁藝術大學攻讀時尚藝術碩士學位的Chemena Kamali，在時尚產業已有超過20年資歷、包含她原本就長期在Chloé工作；這或解釋了為何在上任後短短不到半年時間，但2024秋冬大秀卻交出了成熟、亮眼、廣受好評的成績單，無論是斗篷式上衣、皮革與薄紗的嫻熟混搭拼接、帶有異國風格的豐富黃金配件創作，以及每一款都饒富魅力的包款，都帶人重回1970年代，獻上一場自由、愉悅的當代波西米亞風格，其源自Chemena Kamali對Chloé品牌的熱愛、更是其高雅品味與豐沛創意的總合輸出。

本次Chloé全亞洲首間「The Beginning」期間限定店，則落腳於香港九龍半島堪稱信義區的精品購物中心K11 MUSEA，並帶來Chloé的2024年秋季系列「The Beginning Collection」。店裝設計融合中世紀的建築和設計，並添加以1970年代的下沉式設計，多角度視角並將室內外融為一體。

Chemena Kamali擅長的混搭風格，像是將不同材質如皮革與雪紡紗拼接，又或是寬大的斗篷短披風搭配修長的短褲，都展現其對輪廓的精妙拿貼；同時店上並帶來多款如相機包、彎月包等多款新包，自由奔放的包形輪廓也呼應了Chemena Kamali與Chloé想要呈現的：女性的自由與隨性感。

同時隨著「The Beginning」期間限定店的開幕，Chloé並和Artisan Lounge合作，將從7月3日（三）至11日（四）提供獨家的Chloé下午茶，兩位下午茶將包含馬卡龍、司康、甜鹹小點，甚至連鮮美的Uni海膽也入小食，兩位688港幣（折合台幣約2,900元），然座位有限、須提前上網預約。Chloé「The Beginning」期間限定店將有2024年6月28日正式公開，同時Café Chloé獨家下午茶則僅自2024年7月3至11日公開，每日營業由中午12點至晚上6點。更多詳情，可洽登記網址: http://bit.ly/45nWgyx

期間限定的Chloé Cafe將帶來氣勢滿點、美型也美味的雙人下午茶，僅自2024年7月3至11日公開。記者釋俊哲／攝影
期間限定的Chloé Cafe將帶來氣勢滿點、美型也美味的雙人下午茶，僅自2024年7月3至11日公開。記者釋俊哲／攝影
俐落的皮革短外套與柔美的雪紡紗，鮮明的對比、正是Chloé新任創意總監Chemena Kamali的擅長設計手法。記者釋俊哲／攝影
俐落的皮革短外套與柔美的雪紡紗，鮮明的對比、正是Chloé新任創意總監Chemena Kamali的擅長設計手法。記者釋俊哲／攝影
香港人氣女星佘詩曼（中）今日出席了Chloé的香港K11期間限定店活動。記者釋俊哲／攝影
香港人氣女星佘詩曼（中）今日出席了Chloé的香港K11期間限定店活動。記者釋俊哲／攝影
柔美、飄逸、自由，是本季Chloé、也是新任創意總監心目中品牌女性的完美典範。記者釋俊哲／攝影
柔美、飄逸、自由，是本季Chloé、也是新任創意總監心目中品牌女性的完美典範。記者釋俊哲／攝影
位於香港K11 MUSEA一樓的Chloé期間限定店，將帶來Chloé Cafe與2024秋季服裝新品。記者釋俊哲／攝影
位於香港K11 MUSEA一樓的Chloé期間限定店，將帶來Chloé Cafe與2024秋季服裝新品。記者釋俊哲／攝影

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