肯德基「蛋撻變冰淇淋」 熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈上桌

隨著炎炎夏日即將到來，肯德基自7月2日起，推出「雞情熱辣煙燻脆雞」、「鱈魚圈圈」等新品，並首度將蛋撻化身冰淇淋，推出「冰心蛋撻風味冰淇淋」，為民眾在夏日帶來全新的味覺體驗。

悶熱的夏天正需要開胃刺激的食物。肯德基今夏推出「雞情熱辣煙燻脆雞」，在咔啦脆雞中，搭配由辣椒、小茴香等辛香料煙燻製成的燒烤醬，再加上特製的熱辣灑粉、墨西哥玉米脆片，帶來甜辣交錯又具煙燻香氣的異國風味，單點75元，另外還有經典餐、絕配餐、XL套餐、同樂餐等多種套餐，每組155～666元。

同步新登場的「鱈魚圈圈」，則是嚴選阿拉斯加鱈魚肉炸至外皮金黃上桌，並採圈圈造型，具有清爽細緻的口感，並帶有趣味氣氛，屬於老少皆宜的點心，單點3塊59元，另外還有鱈魚圈圈點心拼盤、鱈魚圈圈特餐等選擇。