首屆《永續好日子》特展 台北松菸文創周末熱鬧開展

環保、永續的概念並非遙不可及，並總是從生活的點滴、隨手做起。由聯合線上與逆轉園遊會共同舉辦的首屆《永續好⽇⼦》展覽活動，聚焦於主題特展、永續生態聚落、多元市集、趣味DIY以及音樂演唱會等多重亮點，將在本周末於6月29（六）與30（日）兩日，於台北松山文創園區倉庫、熱鬧展開。

其中六大主題策展帶人重新回到生活中的食、衣、住、行等面向，像是綠餐桌便透過食飲的選擇改變未來，二手舊衣來到現場則被重新縫製、煥發全新生命；家中電器家具如何延長生命？其實需要知識創造力量，活動最終希望以《永續好日子》為訴求，盼帶領公共扭轉觀念，進而具現出一個更美好的永續明日。

聯合線上總經理官振萱亦為此表示，聯合線上《倡議家》從2015年起已開始和社會企業、第三方非營利組織合作，本次首屆《永續好日子》不只是將過往積累能量回饋社會，更是為了形塑出可持續性的正向循環。

兩日活動並與家樂福、富邦金控、富蘭克林國民的基金、茶籽堂、光陽機車、Global Mall環球購物中心、台灣麒麟KIRIN、北歐生活選物、瑞康屋、眠豆腐與優你康Unicon一同合作，此外「永續生態聚落」則設定4大主題，進而串聯NPO、NGO與社會企業，讓善念集思廣益、互相激盪；「逆轉園遊會」則鎖定親子公益，並邀請22家社福機構現場出攤，消費起手做公益。