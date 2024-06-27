極黑襲來！Blancpain全新黑陶瓷五十噚 突破風格極限

所有顏色中，黑色總是以沈默、素雅的氣勢帶來鮮明風格。過往以「五十噚」系列潛水表知名的瑞士高級運動表品牌寶珀（Blancpain），近日一口氣為五十噚系列推出深潛器腕表、深潛器全日曆月相表、深潛器飛返計時碼表三款新品，聚焦在堅硬酷炫的「黑色陶瓷」為主題，掀起一波悠遊於水下的運動浪潮。

Blancpain過去的五十噚系列表款，又以防刮耐磨的藍寶石水晶表圈視為一大特色。圖／Blancpain提供

眾所皆知，陶瓷具有較金屬輕盈、耐刮磨、親膚性的特點；但於此同時，陶瓷的打磨修飾格外困難，因此本次三款全新五十噚深潛器腕表、五十噚深潛器全日曆月相表、五十噚深潛器飛返計時碼表都具備的專利黑陶瓷表帶便顯得格外珍貴；一旦從側邊近距離欣賞更能發現，寶珀（Blancpain）的五十噚深潛器陶瓷表帶，單從表殼側邊便具有多切面的俐落輪廓，從表耳向中央延伸，所有的零件都經過磨砂處理，此中的工時工序絕對較精鋼或貴金屬來得繁複也困難。

不僅具備300米防水性能，1315型自動上鍊機芯，並可在透明表背中近距離欣賞。圖／Blancpain提供

三款新品中，五十噚深潛器腕表運用具備五日動力儲存的1315型機芯，簡約的棒狀指針和太陽紋面盤，並有著「甜美」討喜的「棒棒糖」造型秒針；五十噚深潛器全日曆月相表則將「日月星」三者合一：將可顯示時間、日期、星期、月份資訊，同時精確的29又1/2月相顯示更有Blancpain經典的人臉表情、唯妙唯肖，日期指針並為紅色前緣的砵形微笑線、醒目便利；五十噚深潛器飛返計時碼表則使用了5Hz的F385型自動上鍊機芯，具精密、高階的飛返計時碼表功能，同時三只新品皆為43.6毫米，300米防水性能已達深潛水準，但仍具備透明的藍寶石水晶後底蓋，可欣賞機芯細部的打磨修飾。

可一次閱讀日期、星期、月相三種時間資訊的五十噚深潛器全日曆月相表，從日期指針、精準月相，古典也活力的運動風格，皆為表款特色。圖／Blancpain提供