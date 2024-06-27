遠東巨城迎暑假！祭出吃喝玩樂多元體驗 成為消暑好去處

熱浪一波波來襲，全家大小、三五好友到購物中心逛街成為最佳的消暑選項之一。Big City 遠東巨城購物中心以寬敞環境、舒適安全，吃喝玩樂一站購足可讓消費者一日生活圈的多元體驗；迎接暑假精心安排豐富活動不間斷，風靡全球深受大小朋友喜愛的人氣IP角色輪番上陣，網羅眾多獨家登場的輕食快閃陪大家一起Fun暑假。

遠東巨城購物中心表示，各式強檔快閃店7月1日起登場，號稱最強療癒甜點「盧琴樹」糖心酥，千絲軟Ｑ的糖餡馬上趕走負能量，新竹在地代表「練愛甜點」手工法式小塔，台中月銷上萬顆超人氣波士頓派「根號拾」、低調英式司康小店「the glow of sunset」，嘉義必買消暑聖品「一涼製冰所」冰磚，位於台南老宅比利時鬆餅專賣店「靄林」，還有好評回歸瑪莎拉、檸檬大叔、酥酥有練過、明川家鯛魚燒、犬首燒、金家ㄟ泡菜以及古早味阿美嬤紅茶奶，各式輕食甜點一次滿足全家人的胃。除了美食還有更多話題商品，迎戰暑假大魔王，7月9日起請來「寶可夢圖鑑人偶 夏日派對」助陣，現場販售寶客夢精靈球-中文版、勇猛淺蔥號跟MONCOLLE人偶等系列商品，還有超可愛房間與甜點店造景佈置，歡迎寶可夢訓練家一起來巨城抓寶。

假日活動更是天天精彩，夏日電影院6月29日及7月6日連續2週傍晚5點30分，將在1F噴水池廣場播放兒童界天團「汪汪隊立大功」系列電影版，7月6日當天下午3點有不怕困難的狗狗們毛毛、小礫及水晶姐姐邀請小朋友們一起來與「汪汪隊立大功」出任務；同場加映7月6日至7日來自日本的全民英雄「瑪利歐」將在1F創藝廳舉辦見面會與粉絲合影同樂，還有最可愛的阿Mall兄妹見面會陪伴大家一起過暑假。而全台街頭藝術年度盛事「第七屆Big City街頭藝術節」海選持續開放報名中，專業優質的巨城舞台打造街頭藝人們最高規格的賽場，每年力邀國際大師擔任評審，累計吸引超過1,100組國內外街頭藝人及團體參加，帶給觀眾超乎水準的精彩演出並培育出多位台灣之光，歡迎各路街頭藝術表演好手來一較高下。