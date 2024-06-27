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疫情再起！中衛辦周年慶優惠 推絕版及龜蜜口罩搶商機

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
7月30日是國際友誼日，中衛俏皮推出「龜蜜口罩」。圖／中衛提供
7月30日是國際友誼日，中衛俏皮推出「龜蜜口罩」。圖／中衛提供

新冠疫情又來了，很多民眾把摘下的口罩重新戴起來。知名口罩大廠CSD中衛抓住時機，除辦廠慶推出優惠措施及抽獎活動外，也讓絕版的經典口罩「格紋紫」及「格紋藍」口罩重現，還推出俏皮的龜蜜口罩盒，搶這波口罩商機。

依衛福部疾管署指出，國內COVID-19疫情連5周上升，且預估提早於暑假7月起，進入高原期。CSD中衛提醒民眾，為保護自己和親朋好友，基本防護戴口罩、勤洗手，樣樣都不能少。

CSD中衛表示，在疫情未起之前，中衛推出的織布紋路「格紋紫」及「格紋藍」口罩，頗受好評，但已絕版多時，為讓粉絲重溫時尚格紋風采，今年將格紋再三變化，設計出「漸層格紋」、「復古菱格」和「經典碰撞」三款藍調格紋。

7月30日是國際友誼日，中衛俏皮推出「龜蜜口罩」，設計靈感來自社群媒體中閨密的諧音，圓弧型3D口罩則正好適合展示粉彩圓龜殼，結合平面口罩以及3D立體口罩，具紀念性。

中衛結合77周年廠慶，因應疫情再起的口罩需求，特別在7月舉辦年度品牌月活動，與知名零食品牌「77乳加」聯名合作，推出潮玩禮盒。圖／中衛提供
中衛結合77周年廠慶，因應疫情再起的口罩需求，特別在7月舉辦年度品牌月活動，與知名零食品牌「77乳加」聯名合作，推出潮玩禮盒。圖／中衛提供
中衛結合77周年廠慶，因應疫情再起的口罩需求，特別在7月舉辦年度品牌月活動，推出各種優惠活動，搶這波商機。圖／中衛提供
中衛結合77周年廠慶，因應疫情再起的口罩需求，特別在7月舉辦年度品牌月活動，推出各種優惠活動，搶這波商機。圖／中衛提供
中衛將絕版的織布紋路「格紋紫」及「格紋藍」口罩重現，並重新設計，推陳出新。圖／中衛提供
中衛將絕版的織布紋路「格紋紫」及「格紋藍」口罩重現，並重新設計，推陳出新。圖／中衛提供

中衛 口罩 疫情

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