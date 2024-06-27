現省348！拿坡里「炸雞買6送6」、麥當勞免費送大麥克

喜歡吃炸雞、漢堡嗎？拿坡里針對拿坡里炸雞專賣店、拿坡里披薩．炸雞，推出限時優惠，最多可享「炸雞買6送6」，現省348元。另外「麥當勞」則推出得來速熟客券活動，累積3張熟客券，就可免費兌換「大麥克」。

即日起至6月30日期間，凡至「拿坡里披薩．炸雞」外帶或內用6塊炸雞，就可享「買6送3」的限時優惠，原價522元，優惠價348元。除此之外，即日起至6月30日，至「拿坡里炸雞專賣店」購買6塊炸雞桶，則可再送1桶，現享買6送6，原價696元，優惠價348元。另外「唰嘴無骨雞塊」同樣可享買1送1，原價218元，優惠價109元。

即日起至7月30日期間，麥當勞則推出「熟客券」活動。凡至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得「熟客券」1張，集滿3張，即可於下次至得來速消費時，免費兌換「大麥克」1個（段換期間自6月26日至8月5日）