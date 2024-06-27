快訊

放9小時都沒問題！日業者曝「保冷袋」使用密技 效果更持久了

日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預

iPhone用Suica西瓜卡悄增貼心功能！5秒儲值完成 別忘記這些加值規則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現省348！拿坡里「炸雞買6送6」、麥當勞免費送大麥克

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里炸雞專賣店、拿坡里披薩．炸雞推出一系列優惠方案。圖／拿坡里提供
拿坡里炸雞專賣店、拿坡里披薩．炸雞推出一系列優惠方案。圖／拿坡里提供

喜歡吃炸雞、漢堡嗎？拿坡里針對拿坡里炸雞專賣店、拿坡里披薩．炸雞，推出限時優惠，最多可享「炸雞買6送6」，現省348元。另外「麥當勞」則推出得來速熟客券活動，累積3張熟客券，就可免費兌換「大麥克」。

即日起至6月30日期間，凡至「拿坡里披薩．炸雞」外帶或內用6塊炸雞，就可享「買6送3」的限時優惠，原價522元，優惠價348元。除此之外，即日起至6月30日，至「拿坡里炸雞專賣店」購買6塊炸雞桶，則可再送1桶，現享買6送6，原價696元，優惠價348元。另外「唰嘴無骨雞塊」同樣可享買1送1，原價218元，優惠價109元。

即日起至7月30日期間，麥當勞則推出「熟客券」活動。凡至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得「熟客券」1張，集滿3張，即可於下次至得來速消費時，免費兌換「大麥克」1個（段換期間自6月26日至8月5日）

大麥克 披薩 麥當勞

延伸閱讀

這次不只炸雞還炸魚！暖男炸雞「香酥菲力魚塊」全新登場 懶人福音無骨大口吃

麥當勞為何能稱霸台灣速食界？ 內行人揭1關鍵：無人能敵

台灣麥當勞×三麗鷗人氣角色 睽違25年絕版復刻

等了25年！麥當勞Kitty娃娃回歸　還有大耳狗、酷洛米

相關新聞

現省348！拿坡里「炸雞買6送6」、麥當勞免費送大麥克

喜歡吃炸雞、漢堡嗎？拿坡里針對拿坡里炸雞專賣店、拿坡里披薩．炸雞，推出限時優惠，最多可享「炸雞買6送6」，現省348元。...

這次不只炸雞還炸魚！暖男炸雞「香酥菲力魚塊」全新登場 懶人福音無骨大口吃

「暖男炸雞」這次不只炸雞還炸魚！炸物是不少人療癒解憂的首選美食，超人氣「暖男炸雞」推出全新「香酥菲力魚塊」，除了吮指炸雞外，又多了另一種口感新選擇，更限時推出6天特價活動，...

開幕首3日送雞腿！ 「本村韓式炸雞」二店來了 7／1強勢插旗西門町

開幕首3日送雞腿！ 「本村韓式炸雞」二店來了 7／1強勢插旗西門町

YTR炸雞店將倒閉！ 他哽咽拍片揭「錯在太相信別人」 台中兩店最後營業日曝光

YTR炸雞店將倒閉！ 他哽咽拍片揭「錯在太相信別人」 台中兩店最後營業日曝光

連3天買3送1 潮流可頌「Creaminal」吃得到15種口味

討喜的「可頌」，一直是許多人喜愛的點心。主打潮流可頌的全新品牌「Creaminal」，自即日起於台北中山赤峰商圈正式開幕...

麻辣鍋「50種食材吃到飽」799！「麻辣45放題」新登場

乾杯集團旗下的「麻辣45」台中中港店，將於7月1日正式轉型「麻辣鍋吃到飽」，成為集團首間吃到飽餐廳，可以無限享用日、澳和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。