全家「買1送1」清單出列！冰磚拿鐵、手搖茶第2杯10元

買1送1優惠快筆記！全家每周優惠又來了，即日起至6月30日，會員限定25項商品享有優惠，包含Let’s Café經典冰磚拿鐵及私品茶夏芒粉角青茶第2杯10元超值好康，另外農心辛拉麵、盛香珍堅果買1送1，還有多款買2送2，加10元多1件的夏季必囤商品；6月28日至6月30日「周末康康5」更推出杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、FMC鹼性離子水、UCC咖啡等商品買1送1優惠。

另外，全家即日起更宣布攜手米其林星級餐廳台北喜來登大飯店的「請客樓」，重磅推出3款新品，將請客樓經典菜色變成可以輕鬆隨時開動的「麻油雞飯糰」、「藤椒乾拌麵」及冷凍甜點「豆沙鍋餅」。

同時，為滿足台灣消費者對韓食的熱愛，全家再度攜手「金家ㄟ」全新推出城市美食系列，首站來到台灣旅客最愛釜山，推出飯糰、主食及麵包等5款道地料理，首推經典必吃「釜山風味豬肉湯飯」與「釜山糖餅風味麵包」，將釜山傳統美味完美呈現。即日起至7月9日，指定金家ㄟ聯名鮮食+39元，還可加購金家ㄟ聯名樂事洋芋片。

而7-ELEVEN則是鎖定調理即食商機，自有品牌「Homeal」去年即於i划算平台獨家販售與米其林必比登推介餐廳「老新台菜」2款家常菜，打破消費者對於冷凍食品大包裝、調味單調的刻板印象，以小份量、包裝設計食感十足的冷凍餐點搶進家庭料理市場，本週新品更延伸到實體門市販售，攜手「富錦樹台菜香檳」合作開發，且改採盒型盛裝，更方便食用。