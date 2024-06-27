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美妝品牌跨界推家電 美髮吹風機、口紅輔助儀首在台亮相

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
於2024 CES美國消費性電子展榮獲創新獎的「Air Light Pro」吹風機首度在台亮相。圖／台灣萊雅提供
於2024 CES美國消費性電子展榮獲創新獎的「Air Light Pro」吹風機首度在台亮相。圖／台灣萊雅提供

美妝品牌不只是要讓人隨時漂亮登場，現在更注入更多科技、社會關懷、永續概念，持續打造創新產品。台灣萊雅以科技創新、社會參與、環境永續三大主題策畫「美力共創交流日」，首度在台展出甫於於2024 CES美國消費性電子展榮獲創新獎的「AirLight Pro」吹風機以及蘭蔻「HAPTA」口紅輔助儀等突破性美妝科技。

萊雅集團結合科學、科技、數據和AI人工智慧，整合115年來累積的專業知識與數據，推動美妝科技的革命性創新，主打「美麗與眾共享，更人人可享」。其中「AirLight Pro」吹風機，是採用紅外光技術與風力，透過優化的熱流技術能更快速吹乾秀髮，使其更柔順保濕，同時節省能源消耗。而為肢體障礙者設計的蘭蔻「HAPTA」口紅輔助儀，透過內建多個傳感器及AI運算，幫助手部活動受限的消費者輕鬆完成妝容展現自信。

除了跨界推家電，萊雅集團也持續運用科技為大眾提供更個人化的美妝體驗，包括植村秀「shu:brow」透過應用程式模擬眉型，可以精準掌握眉毛位置及臉型，列印出所選眉型。契爾氏「Derma Reader」智能膚測儀，使用臨床影像技術評估顧客膚況，根據檢測結果提供建議，以打造個人化的日常護膚步驟。蘭蔻「零色差粉底選色儀 Shade Finder」以演算法精準偵測超過22,500種膚色以配對粉底色調，協助消費者快速找到最合適的粉底色號。媚比琳與微軟合作推出「Ready-in-a-click」，只要在微軟的Teams線上會議一點即可選擇12款潮流妝容，讓你即刻以美麗妝容參加視訊會議，都是將科技自然地導入日常生活的實例。

台灣萊雅也在今年首度啟動「美妝科技共創計劃 (BIG BANG)」，這是台灣第一個美妝產業的科技創新計劃，擴大邀請台灣新創企業參與永續專案競賽，透過萊雅集團的跨國資源將在地新創團隊推向國際舞台。

蘭蔻現場展出口紅輔助儀「HAPTA」，透過內建多個傳感器及AI運算，幫助手部活動受限的消費者輕鬆完成妝容展現自信。圖／台灣萊雅提供
蘭蔻現場展出口紅輔助儀「HAPTA」，透過內建多個傳感器及AI運算，幫助手部活動受限的消費者輕鬆完成妝容展現自信。圖／台灣萊雅提供
萊雅於「美力共創交流日」亮相多項引人矚目的美妝科技，滿足多元化及個人化需求。圖／台灣萊雅提供
萊雅於「美力共創交流日」亮相多項引人矚目的美妝科技，滿足多元化及個人化需求。圖／台灣萊雅提供

永續 美妝 蘭蔻

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