周興哲潮逛米蘭！義大利時尚尼龍包、隨身必備質感爆擊

每到夏天，總是想要去遠方旅行。夏天總讓人聯想到義大利米蘭的熱情、精緻與時尚，近日便有男星周興哲前往米蘭街拍，除了留下瀟灑身影，更展現夏日的時髦，散發兼具機能、活力與懷舊風格的旅途時尚造型。

只見周興哲是以一件白色短袖棉質圖騰襯衫，並將菱格紋針織衫以披掛的形式外搭，加上深灰色長褲、太陽眼鏡，整體造型頗有南歐度假風格的愜意感，並全數出自義大利時尚品牌Prada之手。

然而周興哲身上另一亮點更在於背後的尼龍後背包，出自Prada的Re-Nylon系列。該系列所使用的尼龍是從全世界各地海洋廢棄物、余網的紡織纖維廢料，經回收、淨化，重新轉化、運用，因此帶有環保永續的概念。過往的Prada Re-Nylon系列多為黑色設計，本季則帶來全新棕色色調，同時保有Prada經典的琺瑯金屬三角牌。大容量的收納可能，並在細節運用Prada的嚴選皮革，除了周興哲身上的後背包，另有郵差包、托特包、腰包等多種輪廓設計。