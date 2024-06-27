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4吋超大外螢幕！motorola razr 50 ULTRA摺疊新機搭指定資費0元入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
周湯豪最愛AI吸色功能，可以運用AI吸取特殊花色與圖案，變換手機桌布與背蓋布景，非常適合喜歡多變、穿搭的他。圖／motorola提供
周湯豪最愛AI吸色功能，可以運用AI吸取特殊花色與圖案，變換手機桌布與背蓋布景，非常適合喜歡多變、穿搭的他。圖／motorola提供

摺疊手機市場越來越熱鬧，繼去年推出razr 40系列大受歡迎之後，motorola宣布再推出razr 50與razr 50 ULTRA共2款摺疊新機，除了有更加繽紛搶眼的機身色彩，4吋與3.6吋pOLED超大外螢幕更是超級吸睛，品牌更邀請周湯豪擔任新品代言人，展現多元時尚魅力。

2款新機皆採用大膽的配色搭配純素皮革機身，擁有6.9吋FHD+ pOLED主螢幕、康寧大猩猩玻璃Victus技術、IPX8防水防塵等級與僅188g與189g的輕薄機身，最吸睛的特色則是配備超大外螢幕，其中razr 50 ULTRA擁有業界最大4吋外螢幕，兼顧摺疊後的輕巧好攜帶以及大螢幕顯示的清晰度，而razr 50的3.6吋外螢幕也是贏過市面上大多數小摺疊機種。

Motorola在razr 50系列推出一許多時鐘面板與可愛的外螢幕自訂項目，消費者可以將桌布設定為當天喜歡的文字和照片輪播，創造自己的螢幕保護程式，更可以透過moto ai功能配合當天服飾穿搭生成，或使用Magic Canvas創意畫布功能根據文字產生不同的圖像做為手機桌布。而消費者也可以透過超大外螢幕使用Google Gemini，輕鬆享受AI功能便利性。

而摺疊機另一個吸引消費者的功能，就是更多元的拍攝模式，razr 50系列只要摺疊成70～90度即自動開啟Camcorder手持攝影模式，將手機設置為Tent/Stand/Laptop多種拍照模式則能無需腳架進行拍攝，自拍、縮時攝影或是長曝光影片都能穩定拍攝。motorola razr 50 ULTRA擁有5,000萬畫素高解析度主鏡頭與3,200萬前鏡頭，並配備moto ai相機與Google Photos AI強化的編輯功能；也可透過2倍光學變焦拍攝精美的人像照片。而motorola razr 50則是配備5,000萬畫素高解析度主鏡頭與1,300萬畫素的微距+超廣角鏡頭，並同樣擁有3,200萬前鏡頭。

motorola razr 50 ULTRA共推出海軍藍、凹豆綠與蜜桃金3色，建議售價31,990元，於台灣大哥大獨家販售。motorola razr 50則是推出日出橘、白沙棕與灰熊潮3色，建議售價21,990元，其中日出橘僅在遠傳電信獨家上市，白沙棕、灰熊潮於台灣大哥大與遠傳電信通路皆有販售。於指定早鳥期間、指定通路購買，再送實用周邊好禮。

將手機設置為Tent/Stand/Laptop多種拍照模式則能無需腳架進行拍攝，自拍、縮時攝影或是長曝光影片都能穩定拍攝。圖／motorola提供
將手機設置為Tent/Stand/Laptop多種拍照模式則能無需腳架進行拍攝，自拍、縮時攝影或是長曝光影片都能穩定拍攝。圖／motorola提供
7月份於全通路購買motorola razr 50 ULTRA，至官網登錄送網頁完成登錄，審核通過後即可獲得moto buds+藍牙耳機。圖／motorola提供
7月份於全通路購買motorola razr 50 ULTRA，至官網登錄送網頁完成登錄，審核通過後即可獲得moto buds+藍牙耳機。圖／motorola提供
motorola razr 50、50 ULTRA摺疊新機具備60萬次強悍的摺疊測試實力。圖／motorola提供
motorola razr 50、50 ULTRA摺疊新機具備60萬次強悍的摺疊測試實力。圖／motorola提供
motorola razr 50、50 ULTRA讓消費者擁有3.6吋與4吋pOLED近乎無限制超大外螢幕的享受圖／motorola提供
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售價 消費者

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