聽新聞
test
0:00 / 0:00
電影版愛馬仕飛馬行空奇幻世界7月上映 免費索票欣賞
還記得去年於台北舉辦的愛馬仕飛馬行空（ON THE WINGS OF HERMÈS）展覽嗎？完整電影版的愛馬仕飛馬行空（ON THE WINGS OF HERMÈS MOVIE）將於今年7月17日起至8月期間於指定電影院上映，並免費開放民眾觀賞。可透過線上預定電影票券：https://qrfy.io/r/H_uIqKJeLk
該電影靈感來自由比利時導演Jaco Van Dormael和編舞家Michèle Anne De Mey合力構築的愛馬仕奇幻宇宙，作品結合舞蹈藝術與劇場物件，將真人大小的姿態與微型配件互相融合，玩味比例的延伸隱喻讓自由想像無限馳騁。實驗性藝術與電影手法，透過天馬行空的特效一起呈現，搭配富饒巧思的手工物件和工匠式的舞台設計，見證愛馬仕的超凡工藝與文化視野，是一場令大人小孩都能輕鬆享受的視覺饗宴。
電影上映時間與地點：
台北光點：7月17日起至8月11日止
華山光點：7月20日起至8月11日止
誠品松菸深夜電影院：8月9日起至10日止、8月23日起至24日止
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言