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電影版愛馬仕飛馬行空奇幻世界7月上映 免費索票欣賞

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕「飛馬行空」電影版將於今年7月17日起於指定電影院上映。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版將於今年7月17日起於指定電影院上映。圖／愛馬仕提供

還記得去年於台北舉辦的愛馬仕飛馬行空（ON THE WINGS OF HERMÈS）展覽嗎？完整電影版的愛馬仕飛馬行空（ON THE WINGS OF HERMÈS MOVIE）將於今年7月17日起至8月期間於指定電影院上映，並免費開放民眾觀賞。可透過線上預定電影票券：https://qrfy.io/r/H_uIqKJeLk

該電影靈感來自由比利時導演Jaco Van Dormael和編舞家Michèle Anne De Mey合力構築的愛馬仕奇幻宇宙，作品結合舞蹈藝術與劇場物件，將真人大小的姿態與微型配件互相融合，玩味比例的延伸隱喻讓自由想像無限馳騁。實驗性藝術與電影手法，透過天馬行空的特效一起呈現，搭配富饒巧思的手工物件和工匠式的舞台設計，見證愛馬仕的超凡工藝與文化視野，是一場令大人小孩都能輕鬆享受的視覺饗宴。

電影上映時間與地點：

台北光點：7月17日起至8月11日止

華山光點：7月20日起至8月11日止

誠品松菸深夜電影院：8月9日起至10日止、8月23日起至24日止

愛馬仕 電影

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