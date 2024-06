電影版愛馬仕飛馬行空奇幻世界7月上映 免費索票欣賞

還記得去年於台北舉辦的愛馬仕飛馬行空(ON THE WINGS OF HERMÈS)展覽嗎?完整電影版的愛馬仕飛馬行空(ON THE WINGS OF HERMÈS MOVIE)將於今年7月17日起至8月期間於指定電影院上映,並免費開放民眾觀賞。可透過線上預定電影票券:https://qrfy.io/r/H_uIqKJeLk

該電影靈感來自由比利時導演Jaco Van Dormael和編舞家Michèle Anne De Mey合力構築的愛馬仕奇幻宇宙,作品結合舞蹈藝術與劇場物件,將真人大小的姿態與微型配件互相融合,玩味比例的延伸隱喻讓自由想像無限馳騁。實驗性藝術與電影手法,透過天馬行空的特效一起呈現,搭配富饒巧思的手工物件和工匠式的舞台設計,見證愛馬仕的超凡工藝與文化視野,是一場令大人小孩都能輕鬆享受的視覺饗宴。

電影上映時間與地點: