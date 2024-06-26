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請吃Gelato！Max Mara搶秀早秋新品 兼曬馬戲團魔幻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Max Mara今日於板橋新板店上發表了2024早秋系列新品。圖／Max Mara提供
Max Mara今日於板橋新板店上發表了2024早秋系列新品。圖／Max Mara提供

雖然夏日依然炎熱，但今日義大利品牌Max Mara於品牌板橋新站店、板橋大遠百內發表了Pre Fall早秋新品，除推出一系列獨家Circus商品包含短褲、長衫、T恤，並帶來四日限定的Gelato攤車，只要消費者完成指定任務即可獲贈限量Gelato義式冰淇淋、清涼消暑。

今日發表的Pre Fall早秋新品是以帶來歡樂、奇幻的馬戲團為概念。品牌以惠特尼美國藝術博物館 （Whitney Museum of American Art）中館藏的《太陽馬戲團》（Cirque Calder）為靈感，並將領班、女力士、小丑、雜技演員及魔術師以某種風格化的元素融入設計；全系列色系包含黑白、駝色與紅色，並不時運用了波卡圓點、波浪荷葉設計、斑點和奇幻星星。

細斜紋短褲帶有古典澎蓬裙的「帕尼耶」（pannier）裙撐結構，也讓人聯想到馬戲團中的角色，梯形的歐根紗風衣和開領連身褲，則建議可搭配新款的銀色繫帶瑪麗珍鞋。

於此同時，在靠近板橋大遠百新站路入口處，再有四日限定的Gelato Cart快閃餐車，只要完成指定任務，便可免費兌換每日定時、限量的義式冰淇淋，共有榛果、巧克力、開心果、草莓四種口味。每日從下午一點半到七點，共三個時段、每時段限量，每日總計200份，數量有限、換完為止；更多詳情，亦可電洽Max Mara板橋新站店，地址為：新北市板橋區新站路28號，電話為：02-8726-3982。

魔幻的星星、亮片刺繡，營造出懷舊卻又當代的明快感。圖／Max Mara提供
魔幻的星星、亮片刺繡，營造出懷舊卻又當代的明快感。圖／Max Mara提供
具有西裝外套墊肩結構的黑色上衣搭配波卡圓點短裙，讓Max Mara 2024早秋展現出奇幻、摩登氛圍。圖／Max Mara提供
具有西裝外套墊肩結構的黑色上衣搭配波卡圓點短裙，讓Max Mara 2024早秋展現出奇幻、摩登氛圍。圖／Max Mara提供
長擺襯衫帶有紅白線條與流動感的荷葉飾邊，輕快流動。圖／Max Mara提供
長擺襯衫帶有紅白線條與流動感的荷葉飾邊，輕快流動。圖／Max Mara提供
特製的Gelato Cart，將帶來每日限量的義式冰淇淋。圖／Max Mara提供
特製的Gelato Cart，將帶來每日限量的義式冰淇淋。圖／Max Mara提供
從太陽馬戲團得到靈感啟發的2024 Max Mara早秋系列，散發奇幻、野性的冒險氛圍。圖／Max Mara提供
從太陽馬戲團得到靈感啟發的2024 Max Mara早秋系列，散發奇幻、野性的冒險氛圍。圖／Max Mara提供

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