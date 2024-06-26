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中國信託文薈館「五感體驗玩金融特展」29日登場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中國信託文薈館「錢的多重宇宙─五感體驗玩金融」特展將於6月29日登場，邀請親子共遊進入新臺幣的奇幻世界，探索金融知識，培養理財素養。圖／中信銀行提供
中國信託文薈館「錢的多重宇宙─五感體驗玩金融」特展將於6月29日登場，邀請親子共遊進入新臺幣的奇幻世界，探索金融知識，培養理財素養。圖／中信銀行提供

位於南港區中國信託金融園區的文薈館，將於6月29日至9月29日推出「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，其中為提高全民防詐意識，更特別與台北市政府警察局南港分局合作，安排「防詐大挑戰」專區，收集各類詐騙話術供民眾建立預防觀念，避免財產損失，觀展後還可DIY鋼印製作專屬鈔票，真實感受錢的存在感。

隨著支付工具發展便利，現代人拿出手機就可以買東西，為了讓孩子感受到金錢的存在感，中國信託文薈館此次規劃「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，以聽覺、觸覺、嗅覺、視覺及警覺五大展區，透過生動有趣的方式帶領孩子認識新臺幣，歡迎親子利用暑假攜手探索金融知識，培養理財素養。

中信銀指出，此次展場採用浩瀚的宇宙配色和充滿科技感的卡通風格，邀請民眾進入新臺幣的奇幻世界。觀展民眾藉由Q版星球人的介紹，利用視覺辨別真偽鈔票，聽覺體驗數鈔聲、銅板聲或結帳聲，嗅覺感受錢幣的味道，以及觸覺模擬視障者如何識別鈔票等互動裝置，學習有關錢的各種知識。

特展亦於週末舉辦親子共學的多元互動課程，包含專業講師分享鈔票科學鑑定秘技，台北市政府警察局南港分局、臺北市政府少年輔導委員會南港少輔組共同演出防詐小劇場，更邀請名師、專家提供親子理財建議，也有適合大小朋友互動的戲劇導覽、DIY手作課程及小丑表演等，20人以上的團體可享有預約導覽及理財桌遊等專屬服務，歡迎親子團體及各級學校預約。

值得一提的是，文薈館已經出版《理財童話村》電子繪本及《小財子養成學堂—認識貨幣篇》理財教案，內容融合金融商品介紹、理財規劃及防詐阻詐等貼近生活的財商知識，幫助學童以輕鬆的方式建立金融觀念，免費提供非營利教育單位使用。

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