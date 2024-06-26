千層蛋塔＋芋泥！吳寶春「7款島嶼芋頭麵包」新登場

繼2023年打造「以麵包閱讀台灣小米」主題後，「吳寶春麥方店」今年推出「以麵包閱讀島嶼芋」主題，以西拉雅芋、小山芋、蘭嶼芋、檳榔心芋等芋頭種類，結合先民飲食文化的靈感，推出7款島嶼芋麵包新品，另外還有「紅種散穗高粱麵包」同步新登場。

在漢人稻作之前，台灣原住民族即以「芋頭」作為主食，並根據種植環境、氣候、土壤等因素不同，發展出豐富的芋頭品系，呈現出多元的風味。例如「西拉雅芋頭」是台南等地的西拉雅族的主食，因葉子邊緣有呈紅色一圈，因此俗稱「赤芽芋」，口感帶有軟綿黏性，目前栽種數量相當稀少。至於「小山芋」、「蘭嶼芋」則對應來自的區域、部落，其中「蘭嶼芋」來自蘭嶼達悟族栽種，為水芋，口感溼軟鬆綿，各有特色。另外種植廣泛的「檳榔心芋」，同樣也化身為主題食材，帶來鬆軟香甜的風味。

由於每款芋頭的風味與特質均有不同，吳寶春主廚團隊以各部落的傳統食用方式為研發概念，透過蒸煮、磨泥、切絲、鹹甜調味等不同方法呈現。極具特色的「芋頭（米賣）披薩」，以西拉雅族的傳統料理「（米賣）」為概念，將西拉雅芋切絲後炒製成餡料，鋪在以魯邦30%製成的軟法麵團上，並做成披薩造型，口感軟綿易咀嚼、鹹香順口，每個99元，採預訂販售。另款「椰香芋泥包」取蘭嶼芋蒸熟後混入椰漿、椰粉做成內餡，並以魯邦30%麵團包裹，外層沾上椰子粉，具有熱帶南洋風味，每個56元。

以屏東小山芋製成的仿真麵包「小山芋」，內餡為混入奶油、糖的小山芋泥，外層則裹上巧克力千層皮，完整復刻小山芋的造型，風味滑順香甜，每顆42元。以時下流行為主題的「芋泥千層蛋塔」，派皮以法國 T65麵粉製作而成，並以法國鮮奶油和頂級視好蛋製作成布丁餡，搭配混入紫薯地瓜的檳榔心芋芋泥，滋味甘甜討喜，每顆88元。除此之外，還有以筊杯為靈感的「筊芋福包」，以及「芋見乳酪」、「福爾摩莎芋泥包」等品項可供選擇。