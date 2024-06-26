日本一瓶難求！全聯新賣1飲料 釣出一票人喊讚：效果不錯

大家喜歡喝養樂多嗎？一名網友近日在全聯看到傳說中的「新養樂多」，聽說在日本一瓶難求，買了4瓶竟然只要72元，深感震驚！

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享，總算看到傳說中的新養樂多，據傳在日本是一瓶難求，然而在台灣的全聯竟獨家首賣，買4瓶是72元，覺得還挺好喝的，沒有一般養樂多那麼甜，非常順口，而且更適合老人與小孩。

一名網友近日在全聯看到傳說中的「新養樂多」，聽說在日本一瓶難求。圖／擷取自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》

貼文一出，引起廣大的網友們討論，「日本現在比較好買到了」、「這個好喝，不會很甜也不會卡痰」、「好好喝」、「這確實甜度降蠻多」、「還行！滿好喝的」、「這個好喝，一次一大排」、「謝謝告知，曬完衣服來去買」、「我也覺得比一般養樂多不甜，還不錯」、「還不錯喝，沒有養樂多這麼甜，就算買減糖的養樂多還是覺得很甜」、「這罐效果也不錯欸！喝了兩個小時就跑廁所」。

不過，有部分網友不買單，「這個沒有好睡覺的配方」、「可惜加了甜菊糖，口感不太喜歡」、「剛剛買了覺得很普通耶」、「每個人的口感不一樣，我比較喜歡喝傳統那種」、「這瓶不好喝...」、「看到，沒買，怕太甜」。

有網友分享其實有些地方也買得到，「農會、愛心聯盟都有在賣」、「市場的養樂多媽媽有賣」、「我在雲林的藥局去年就有看到了」、「養樂多經銷通路有賣呀！」

根據《聯合新聞網》報導，2019年，日本養樂多推出「養樂多Yakult 1000」，一上架就橫掃飲料市場，造成搶購及缺貨潮，據傳原因是有著顯著的「舒眠」效果。如今，此菌種也被應用在日本養樂多研發、台灣限定銷售的「新養樂多」。