台北國際食品展開幕 展現食品產業的強勁復甦力
2024年台北國際食品系列展於26日至29日在南港展覽一館及二館盛大開幕。共吸引逾1,600家國內外廠商使用近4,500個攤位，參展規模較去年大幅成長，展現食品產業的強勁復甦力道與蓬勃的活力。
今年的展覽吸引國內知名廠商的熱烈參與，包含福壽實業、安永鮮物、聯華食品、奇美食品、大成長城、百城機械、安口、上銀科技、銓麥、益芳封口機、本源興、卡塔摩納、UNOX、太盛及聯洲國際等國內指標大廠，更有22個國家以國家館的形式展示各國優良的特色商品及多樣化的國際美食。
展會期間更舉辦多場周邊活動，包括創新趨勢論壇、美食每日和「食話食說—網紅逛展」等。創新趨勢論壇將於6月27日舉行，以「趨勢、科技、新創、競爭」四大主題，與國際食品產官學專家共同探討全球食品產業的創新、永續及科技趨勢。「美食每日」主題活動和「食境導覽」將豐富參觀者對美食品鑒及對產業深入的體驗，感受展覽的無限魅力。
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