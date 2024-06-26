台北國際食品展開幕 展現食品產業的強勁復甦力

《網路溫度計DailyView》日前公布「韓國旅客最愛的十大台灣伴手禮」。有網友在「我愛全聯-好物老實說」臉書社團表示，第一名居然是台灣的泡麵，甚至指「滿漢大餐」是「神級泡麵」。「畢竟韓國也算是泡麵大國，沒想到來台灣還會特別去買泡麵帶回國，泡麵真是台灣之光」。

2024-06-26 13:31