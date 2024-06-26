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台北國際食品展開幕 展現食品產業的強勁復甦力

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
2024年台北國際食品系列展於26日至29日在南港展覽一館及二館盛大開幕。共吸引逾1,600家國內外廠商使用近4,500個攤位，參展規模較去年大幅成長，展現食品產業的強勁復甦力道與蓬勃的活力。記者林俊良／攝影
2024年台北國際食品系列展於26日至29日在南港展覽一館及二館盛大開幕。共吸引逾1,600家國內外廠商使用近4,500個攤位，參展規模較去年大幅成長，展現食品產業的強勁復甦力道與蓬勃的活力。記者林俊良／攝影

2024年台北國際食品系列展於26日至29日在南港展覽一館及二館盛大開幕。共吸引逾1,600家國內外廠商使用近4,500個攤位，參展規模較去年大幅成長，展現食品產業的強勁復甦力道與蓬勃的活力。

今年的展覽吸引國內知名廠商的熱烈參與，包含福壽實業、安永鮮物、聯華食品、奇美食品、大成長城、百城機械、安口、上銀科技、銓麥、益芳封口機、本源興、卡塔摩納、UNOX、太盛及聯洲國際等國內指標大廠，更有22個國家以國家館的形式展示各國優良的特色商品及多樣化的國際美食。

展會期間更舉辦多場周邊活動，包括創新趨勢論壇、美食每日和「食話食說—網紅逛展」等。創新趨勢論壇將於6月27日舉行，以「趨勢、科技、新創、競爭」四大主題，與國際食品產官學專家共同探討全球食品產業的創新、永續及科技趨勢。「美食每日」主題活動和「食境導覽」將豐富參觀者對美食品鑒及對產業深入的體驗，感受展覽的無限魅力。

2024年台北國際食品展覽會-臺灣館揭幕許多參展的縣市首長都出席，新竹市長高虹安（左三起）、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善，同台為自家的攤位推廣站台。記者林俊良／攝影
2024年台北國際食品展覽會-臺灣館揭幕許多參展的縣市首長都出席，新竹市長高虹安（左三起）、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善，同台為自家的攤位推廣站台。記者林俊良／攝影
2024年台北國際食品展覽會-臺灣館揭幕許多參展的縣市首長都出席，新竹市長高虹安（左二起）、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善，同台為自家的攤位推廣站台。記者林俊良／攝影
2024年台北國際食品展覽會-臺灣館揭幕許多參展的縣市首長都出席，新竹市長高虹安（左二起）、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善，同台為自家的攤位推廣站台。記者林俊良／攝影
2024年台北國際食品系列展在南港展覽館揭幕。日本館的廠商攤位，提供黑毛和牛試吃，民眾熱烈捧場。記者林俊良／攝影
2024年台北國際食品系列展在南港展覽館揭幕。日本館的廠商攤位，提供黑毛和牛試吃，民眾熱烈捧場。記者林俊良／攝影
「2024年台北國際食品展覽會-台灣館」開幕式，農業部次長胡忠一（左四）到場主持。今年台灣館以「農縮臺灣味邁向全世界」為主題，除了向國內外食品採購業者推薦多元豐富的台灣農漁畜禽產品及農產加工品外，更設置主題形象館，說明我國近年在爭取擴大農產品出口與分散外銷市場成果。記者林俊良／攝影
「2024年台北國際食品展覽會-台灣館」開幕式，農業部次長胡忠一（左四）到場主持。今年台灣館以「農縮臺灣味邁向全世界」為主題，除了向國內外食品採購業者推薦多元豐富的台灣農漁畜禽產品及農產加工品外，更設置主題形象館，說明我國近年在爭取擴大農產品出口與分散外銷市場成果。記者林俊良／攝影
2024年台北國際食品系列展於26日至29日在南港展覽一館及二館盛大開幕。共吸引逾1,600家國內外廠商使用近4,500個攤位，參展規模較去年大幅成長，展現食品產業的強勁復甦力道與蓬勃的活力。記者林俊良／攝影
2024年台北國際食品系列展於26日至29日在南港展覽一館及二館盛大開幕。共吸引逾1,600家國內外廠商使用近4,500個攤位，參展規模較去年大幅成長，展現食品產業的強勁復甦力道與蓬勃的活力。記者林俊良／攝影

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