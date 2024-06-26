機票2萬多飛西雅圖 感受同志驕傲節50周年盛典

繼達美航空今年6月7日開航西雅圖-台北航線後，華航也將在7月14日復航，炒熱此航線的市場競爭，讓來回機票下殺到2萬。而向來以思想開放的著稱的西雅圖，每年6月都會舉行同志驕傲節大遊行（Seattle Pride Parade），今年更迎來50周年的大遊行盛會，主辦單位將舉辦2場大型派對，包括美食、音樂、攤販和家庭活動，首場將在6月29日於國會山舉行，6月30日則是西雅圖市中心舉辦的同志驕傲遊行。

為慶祝這即將到來的盛會，西雅圖市區許多店家早在一個月前就開始暖身，記者日前搭乘達美航空赴西雅圖採訪時，信步在市區街道上，隨處可見店家內、外掛上LGBTQIA的彩虹旗幟，而百老匯大道上也有非常具有特色的彩虹斑馬線，是造訪西雅圖最具特色的打卡點之一，也見證著這座城市對LGBTQIA的包容與友善。

西雅圖旅遊局也彙整5大參與西雅圖多元同志文化活動的慶祝方式，包括晚間在國會山非常具有活力的俱樂部內跳舞，感受多元性別相處間的融洽；購買LGBTQIA相關電影票券，長期運營的Three Dollar Bill電影院製作即將上映西雅圖跨性別電影；逛逛與酷兒相關的精品與禮品店，有些店家還提供環保永續的兒童服飾，或是具備特色的手工藝品等。

最後當然就是要在LGBTQIA友善餐廳內用餐，眾多不同風味的餐廳提供墨西哥、亞洲、夏威夷料理等，當然也別錯過在國會山一帶，由LGBTQIA經營的友善酒吧交個新朋友。

而今年的同志驕傲節遊行活動以「現在」為主題，反映西雅圖社區對於同志多元文化包容的持久性和韌性，將有超過250個當地和國家團體參加遊行，預計將有超過2萬5000名參與者，西雅圖主要LGBT社群的中心地帶將充滿美食、音樂和多個舞台的娛樂活動。