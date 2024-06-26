西雅圖小資自由行 品嚐道地風味熱狗巡禮特色建築

今年8月底前，將有長榮、達美、華航、星宇，共4家航空公司飛航台北-西雅圖航線，市場競爭激烈帶動機票下殺，讓西雅圖FIT自由行詢問度變高。到訪西雅圖，若不想花太多錢，又想要吃得道地，絕不能錯過僅在西雅圖能嚐到的 Seattle Dog西雅圖熱狗，同時徒步巡禮別具特色的西雅圖新式建物。

有別於傳統的熱狗堡的既定印象，是將熱狗夾在麵包上，再加上番茄醬或黃芥末，僅能在西雅圖吃到的西雅圖熱狗是將熱狗夾在麵包內後，再加上一點奶油乳酪，再加上烤洋蔥或炒蔬菜等配料，這是最經典道地的西雅圖小食，在有運動賽事、音樂會等活動舉辦時，不少餐車會在一旁販售。

西雅圖旅遊局推薦遊客造訪時，就可來份道地的西雅圖熱狗。例如Deep Dive，這裡的西雅圖熱狗用料相當高檔，除了奶油奶酪外，還加了鮭魚魚子醬、墨西哥辣椒和醃製的紅洋蔥。或是唯一在西雅圖開設的速食漢堡店Dick's，它的漢堡用料實在，麵包也是西雅圖原產地製作。

Matt's Famous Chili Dogs所提供的西雅圖熱狗利用100%的牛肉熱狗搭配奶油奶酪和烤洋蔥，在這裡你也可以點到芝加哥熱狗、紐約熱狗或灑滿涼拌高麗菜沙拉的熱狗堡，一起比較不同熱狗堡的風味。

此外，太空針塔(Space Needle)雖然是西雅圖最知名地標，但有著絕美天際線的西雅圖，近幾年來也新建了不少頗具特色的建物，例如西雅圖中央圖書館、西雅圖亞馬遜球體生態圈等，為這座城市留下許多21世紀的設計作品。

西雅圖藝術博物館(Seattle Art Museum)是後現代建築的典型案例，內部空間組織也採用19世紀常見的宮殿式博物館形式，博物館入口在第一大道上，前方正好可飽覽普吉特海灣的景觀，而外觀外牆上的巨幅人影展現了藝術博物館的特色，也吸引路人與遊客的駐足拍照。

西雅圖新會展中心(Seattle Convention Center Summit Building)是2023年才對外開放新建物，黑色的建物主體搭配可投射西雅圖市容的大片玻璃，讓這座建物佇立西雅圖市區內，很難不讓人多停留幾眼。它與舊的會展中心僅距離一個街區，可透過拱廊空橋連接兩處。建物內有令人眼花撩亂的特色樓梯、懸吊的回收木板，還有許多由普吉特海灣地區藝術家創作的藝術展品。