香奈兒2024/25秋冬高級訂製服 向巴黎歌劇院華麗致敬

香奈兒（CHANEL）選址於1875年落成巴黎歌劇院（Palais Garnier），發表向這個經典地標致敬的2024/25秋冬高級訂製服系列。此系列由香奈兒服飾名品創意工作室主導，並由緊鄰香奈兒服飾名品創意工作室、距離巴黎歌劇院僅咫尺之遙，座落於康朋街 31號的六間高級訂製服工作坊裡約150位工匠共同製作。包括品牌大使綺拉奈特莉（Keira Knightley）、好友「黑珍珠」超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、好萊塢女星蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）等人都出席看秀。

自拿破崙三世統治的第二帝國時期以來，巴黎歌劇院一直是兼具表演功能與優雅風範的重要地標。建築運用大理石、馬賽克、紅色天鵝絨等輝煌壯麗的奢華材質打造，義式風格的禮堂天花板上有馬克夏卡爾（Marc Chagall）於1964年繪製的畫作，是巴黎作為世界與時尚首都的象徵地標。香奈兒自2018年起長期贊助支持巴黎歌劇院各項活動與表演，並自2023年開始成為巴黎歌劇院的主要贊助夥伴，讓人想起品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）對藝術贊助的熱情與對芭蕾舞蹈的鍾愛。

這次大秀選在環繞著劇院禮堂的外側走廊，佈景由法國導演克里斯多福歐諾黑（Christophe Honoré）操刀設計，將長廊改造成鋪上紅色絲絨的歌劇包廂。黑色、金色、銀色、象牙白、紫紅、淡粉、淺靛等絢爛色彩組合成整體視覺，光潔漆亮的平織布、柔軟的斜紋軟呢、明暗光影交錯的絲絨、柔軟的透膚薄紗、份量感的塔夫綢（taffeta）以及光澤高雅的公爵緞（duchesse satin）等華麗的材質交錯運用，在光線下霧面、亮面與漆面營造出豐富的視覺層次；工坊工匠的巧手更悉心點綴上羽毛、流蘇、珠寶、刺繡等精緻細節，使高級訂製服與歌劇世界美妙交織。

經典芭蕾舞裙、小丑造型（Pierrot outfits）的細節經重新演繹，成為設計的細節元素，出現在風格摩登的當代高級訂製服上，讓人想起由嘉柏麗香奈兒親手設計舞台服裝的芭蕾舞劇《藍色列車》（Le Train Bleu，1924年）與《眾神領袖阿波羅》（Apollon Musagète，1928年）。她顛覆過往印象的舞台服裝，不僅協助舞者和觀眾走入舞蹈所建構的想像世界，也啟發當今服裝的豐富奇想。