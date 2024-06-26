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香奈兒2024/25秋冬高級訂製服 向巴黎歌劇院華麗致敬

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列向巴黎歌劇院獻上敬意。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列向巴黎歌劇院獻上敬意。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）選址於1875年落成巴黎歌劇院（Palais Garnier），發表向這個經典地標致敬的2024/25秋冬高級訂製服系列。此系列由香奈兒服飾名品創意工作室主導，並由緊鄰香奈兒服飾名品創意工作室、距離巴黎歌劇院僅咫尺之遙，座落於康朋街 31號的六間高級訂製服工作坊裡約150位工匠共同製作。包括品牌大使綺拉奈特莉（Keira Knightley）、好友「黑珍珠」超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、好萊塢女星蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）等人都出席看秀。

自拿破崙三世統治的第二帝國時期以來，巴黎歌劇院一直是兼具表演功能與優雅風範的重要地標。建築運用大理石、馬賽克、紅色天鵝絨等輝煌壯麗的奢華材質打造，義式風格的禮堂天花板上有馬克夏卡爾（Marc Chagall）於1964年繪製的畫作，是巴黎作為世界與時尚首都的象徵地標。香奈兒自2018年起長期贊助支持巴黎歌劇院各項活動與表演，並自2023年開始成為巴黎歌劇院的主要贊助夥伴，讓人想起品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）對藝術贊助的熱情與對芭蕾舞蹈的鍾愛。

這次大秀選在環繞著劇院禮堂的外側走廊，佈景由法國導演克里斯多福歐諾黑（Christophe Honoré）操刀設計，將長廊改造成鋪上紅色絲絨的歌劇包廂。黑色、金色、銀色、象牙白、紫紅、淡粉、淺靛等絢爛色彩組合成整體視覺，光潔漆亮的平織布、柔軟的斜紋軟呢、明暗光影交錯的絲絨、柔軟的透膚薄紗、份量感的塔夫綢（taffeta）以及光澤高雅的公爵緞（duchesse satin）等華麗的材質交錯運用，在光線下霧面、亮面與漆面營造出豐富的視覺層次；工坊工匠的巧手更悉心點綴上羽毛、流蘇、珠寶、刺繡等精緻細節，使高級訂製服與歌劇世界美妙交織。

經典芭蕾舞裙、小丑造型（Pierrot outfits）的細節經重新演繹，成為設計的細節元素，出現在風格摩登的當代高級訂製服上，讓人想起由嘉柏麗香奈兒親手設計舞台服裝的芭蕾舞劇《藍色列車》（Le Train Bleu，1924年）與《眾神領袖阿波羅》（Apollon Musagète，1928年）。她顛覆過往印象的舞台服裝，不僅協助舞者和觀眾走入舞蹈所建構的想像世界，也啟發當今服裝的豐富奇想。

系列設計大量運用精緻的泡泡袖與荷葉邊褶飾設計，並以抓皺的方式讓布料呈現分量感的同時也保持輕盈的視覺效果。豐富華麗的各種刺繡細節，為服裝經典的符碼增添浪漫的情懷。經典的香奈兒套裝點綴箱型褶飾，白色絲緞滾邊的酒紅色斜紋軟呢演繹嶄新風貌，黑色燈芯絨燕尾服搭配白色刺繡胸飾上衣、黑色套裝疊搭寬管長褲與雙肩飾以黑色羽毛的短版合身外套，華麗的袍子和長版大衣巧妙增添舞台效果、具分量感的斗篷與晚宴服則營造出華麗排場。品味高雅、精緻奢華、充滿戲劇性都是本季大秀的關鍵字。

芭蕾舞裙的設計讓人想起嘉柏麗香奈兒為芭蕾舞劇親手設計的舞台造型。圖／香奈兒提供
芭蕾舞裙的設計讓人想起嘉柏麗香奈兒為芭蕾舞劇親手設計的舞台造型。圖／香奈兒提供
香奈兒高級訂製服工坊以手工細節營造出華麗與浪漫。圖／香奈兒提供
香奈兒高級訂製服工坊以手工細節營造出華麗與浪漫。圖／香奈兒提供
此系列設計運用豐富華麗的刺繡為品牌經典符碼注入浪漫的詮釋。圖／香奈兒提供
此系列設計運用豐富華麗的刺繡為品牌經典符碼注入浪漫的詮釋。圖／香奈兒提供
蜜雪兒威廉絲出席香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
蜜雪兒威廉絲出席香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀由超模Vittoria Ceretti揭開序幕。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀由超模Vittoria Ceretti揭開序幕。圖／香奈兒提供
箱型褶飾和精緻刺繡轉換了芭蕾舞劇的傳統造型。圖／香奈兒提供
箱型褶飾和精緻刺繡轉換了芭蕾舞劇的傳統造型。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使綺拉奈特莉出席香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使綺拉奈特莉出席香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
飾以黑色羽毛的分量感的斗篷。圖／香奈兒提供
飾以黑色羽毛的分量感的斗篷。圖／香奈兒提供
經典的套裝在材質上重新演繹，布料的份量感營造出舒適輕鬆的優雅。圖／香奈兒提供
經典的套裝在材質上重新演繹，布料的份量感營造出舒適輕鬆的優雅。圖／香奈兒提供
長版大衣呈現出現代風格與傳統舞台型態之間的絕妙交融。圖／香奈兒提供
長版大衣呈現出現代風格與傳統舞台型態之間的絕妙交融。圖／香奈兒提供
黑珍珠超模娜歐蜜坎貝兒出席香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
黑珍珠超模娜歐蜜坎貝兒出席香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀由超模Vittoria Ceretti揭開序幕。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀由超模Vittoria Ceretti揭開序幕。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列向巴黎歌劇院獻上敬意。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列向巴黎歌劇院獻上敬意。圖／香奈兒提供
多層紗裙與浪漫的抓皺將傳統舞台服裝的元素重新運用於當代服飾上。圖／香奈兒提供
多層紗裙與浪漫的抓皺將傳統舞台服裝的元素重新運用於當代服飾上。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列壓軸的新娘禮服。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列壓軸的新娘禮服。圖／香奈兒提供
蜜雪兒威廉絲出席香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
蜜雪兒威廉絲出席香奈兒2024/25秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

巴黎 香奈兒

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