AFC「新究極2.0」保健品新登場！加送深澤直人聯名杯
創立於天保2年（1831年）、擁有超過190年歷史的日本製藥廠「AFC集團」，在台與台中宇勝生物科技合作，共同研發推廣旗下超過100多種保健食品。本季推出升級版新究極2.0系列，包括有「循環之力－究極命源」、「薑黃之力－究極甘源」等6款升級商品，活動期間購買，還有機會獲得AFC與TG台玻X深澤直人合作的限量聯名水杯。
AFC集團為日本第一個上市上櫃的日本製藥廠，並於2010年推出第一代的AFC究極系列保健品，主攻金字塔頂端消費族群。本次全新登場的「新究極2.0系列」，除延續原有的效能，並針對原料、製程、包裝進行升級。例如使用Q10包接體、微粒化薑黃等特殊性、有效性原料，或是藉由環糊精包接體技術、奈米微粒化包埋高吸收技術、微脂粒包埋技術等2.0 HYPER-TECH技術，提昇吸收率與效能。包裝則是由ADC STUDIO設計團隊操刀，從功能性作為設計出發點，並透過行草書法字體以及墨黑、霧金的色彩對比，增添視覺美感。
「新究極2.0系列」，共計有「循環之力－究極命源」、「薑黃之力－究極甘源」、「伸展之力－究極潤節」、「青春之力－究極女調」、「黃金穩醣－究極醣幸」、「養生之力－究極活力源」等6款全新商品。另外AFC也與TG台玻X深澤直人合作打造聯名水杯，擁有簡約優雅的設計與絕佳的品飲觸感。活動期間購買新究極系列任3瓶，就有機會獲得AFC與TG台玻X深澤直人合作的限量聯名水杯。
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