快訊

駐美代表處再爆霸凌 徐巧芯：要下屬整天呆坐沒開機電腦前

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

AFC「新究極2.0」保健品新登場！加送深澤直人聯名杯

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
AFC「新究極2.0保健品系列」，共有6項不同產品。圖／AFC提供
AFC「新究極2.0保健品系列」，共有6項不同產品。圖／AFC提供

創立於天保2年（1831年）、擁有超過190年歷史的日本製藥廠「AFC集團」，在台與台中宇勝生物科技合作，共同研發推廣旗下超過100多種保健食品。本季推出升級版新究極2.0系列，包括有「循環之力－究極命源」、「薑黃之力－究極甘源」等6款升級商品，活動期間購買，還有機會獲得AFC與TG台玻X深澤直人合作的限量聯名水杯。

AFC集團為日本第一個上市上櫃的日本製藥廠，並於2010年推出第一代的AFC究極系列保健品，主攻金字塔頂端消費族群。本次全新登場的「新究極2.0系列」，除延續原有的效能，並針對原料、製程、包裝進行升級。例如使用Q10包接體、微粒化薑黃等特殊性、有效性原料，或是藉由環糊精包接體技術、奈米微粒化包埋高吸收技術、微脂粒包埋技術等2.0 HYPER-TECH技術，提昇吸收率與效能。包裝則是由ADC STUDIO設計團隊操刀，從功能性作為設計出發點，並透過行草書法字體以及墨黑、霧金的色彩對比，增添視覺美感。

「新究極2.0系列」，共計有「循環之力－究極命源」、「薑黃之力－究極甘源」、「伸展之力－究極潤節」、「青春之力－究極女調」、「黃金穩醣－究極醣幸」、「養生之力－究極活力源」等6款全新商品。另外AFC也與TG台玻X深澤直人合作打造聯名水杯，擁有簡約優雅的設計與絕佳的品飲觸感。活動期間購買新究極系列任3瓶，就有機會獲得AFC與TG台玻X深澤直人合作的限量聯名水杯。

AFC新究極2.0系列，設計有「薑黃之力－究極甘源」、「伸展之力－究極潤節」等6款品項。圖／AFC提供
AFC新究極2.0系列，設計有「薑黃之力－究極甘源」、「伸展之力－究極潤節」等6款品項。圖／AFC提供
日本AFC集團與TG台玻×深澤直人合作推出聯名水杯。圖／AFC提供
日本AFC集團與TG台玻×深澤直人合作推出聯名水杯。圖／AFC提供

台玻 日本

延伸閱讀

她曾去過義大利、南非…年紀越大卻只想去日本 網揭原因：正常

日居民血檢驗出致癌物！水質受PFAS汙染 全國1.2萬處緊急做自來水檢測

生生有平板電腦智慧學習升級 嘉市師生帶平板回家市府補助網路費

智慧航安升級4年計畫 風場海域監控將擴至4千平方公里

相關新聞

慶統一獅封王！7-ELEVEN連續4天優惠 精品咖啡買1送1喝起來

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊拿下隊史上第17座季冠軍，統一超表示，全台近7000家7-ELEVEN自6月27日起連續...

AFC「新究極2.0」保健品新登場！加送深澤直人聯名杯

創立於天保2年（1831年）、擁有超過190年歷史的日本製藥廠「AFC集團」，在台與台中宇勝生物科技合作，共同研發推廣旗...

韓國旅客最愛神級泡麵「滿漢大餐」 網讚：台灣之光

《網路溫度計DailyView》日前公布「韓國旅客最愛的十大台灣伴手禮」（ https://udn.com/news/s...

跟上奧運風潮！Balenciaga發表Souvenir系列商品

隨著奧運即將在7月來臨，源自法國的時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）以巴黎隨地可見的經典地標、法國元素為靈感，發表...

影／副總統蕭美琴為文化奧運代表團綬帶 盼讓世界看見台灣

2024年巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日舉行，為突顯法國作為文化大國形象，法國在奧運前後期間辦理包含近2500項...

「若櫻壽司」北部首店進駐西門町 人氣壽司開幕半價吃

想要一站買齊原汁原味日本商品，享受壽司職人帶來的新鮮美味，現在走一趟西門町就能搞定！繼台中店、高雄店，北部首間「若櫻壽司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。