韓國旅客最愛神級泡麵「滿漢大餐」 網讚：台灣之光

《網路溫度計DailyView》日前公布「韓國旅客最愛的十大台灣伴手禮」（ https://udn.com/news/story/7934/7987196 ）。有網友在「我愛全聯-好物老實說」臉書社團表示，第一名居然是台灣的泡麵，甚至指「滿漢大餐」是「神級泡麵」。「畢竟韓國也算是泡麵大國，沒想到來台灣還會特別去買泡麵帶回國，泡麵真是台灣之光」。

其他網友表示，「之前看YouTube 影片，滿漢大餐在韓國大學生跟法國學生眼裡真的是神級美食」、「滿漢大餐真是神級泡麵」、「他們特愛蔥燒牛肉」、「一堆人來台灣都帶泡麵回家」、「這是真的，我的韓文老師說她韓國親友來台灣找她，每天都指定要吃滿漢大餐」。

至於「滿漢大餐」受到韓國旅客歡迎原因，網友討論，「因為除了台灣的泡麵以外，其他國家的麵是只有湯和麵，沒有料、沒有肉」、「因為韓國泡麵很少會有肉塊」、「據說是韓國泡麵都沒有大塊的肉，所以滿漢大餐這種大塊的肉對他們來說是神級」、「因為真的有肉，而且口味蠻重」、「調理包真的世界無敵」。

也有網友表示，「聽說他們在韓國買滿漢，價格大約是台灣的兩倍」、「韓國的7-11也有賣滿漢大餐，只是口味不齊全」、「韓國導遊說，他們會來台灣買泡麵因為料理包有料好吃，但麵體他們還是用韓國的麵條比較好吃」、「我在澎湖的喜來登看到老外拿著滿漢準備回房間吃，覺得真神奇」。