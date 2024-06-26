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跟上奧運風潮！Balenciaga發表Souvenir系列商品

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Souvenir Shop系列鑰匙鎖頭掛飾，8,500元。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列鑰匙鎖頭掛飾，8,500元。圖／Balenciaga提供

隨著奧運即將在7月來臨，源自法國的時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）以巴黎隨地可見的經典地標、法國元素為靈感，發表了Souvenir Shop紀念品系列，並再度展現品牌與巴黎的風格連結。

從即日起，Balenciaga在聖多諾雷（Saint Honoré）店設置了特殊的櫥窗裝置，以展示在指定專賣店可售的Souvenir Shop系列收藏紀念品，這些品項包含了鞋款、包款、配件、衣服，其中並以巴黎旗艦店的品類最為豐富。

設計上，Balenciaga將巴黎饒富盛名的地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、凱旋門（Arc de triomphe de l’Étoile）當成視覺元素，將各式單品賦予城市玩味。其中可掛載於包款上的鑰匙頭和鑰匙在黃銅鎖頭上刻印以Balenciaga與PARIS字樣，雙層的拉鍊霹靂腰包壓印以PARIS字樣，帶人重回1990年代的街頭風格。

經典的Hourglass小型手提包在手把上綁上了黑、金雙色的絲巾，個性感十足；「重開機」的Le City包款則在皮鬚、㚹帄之外在粉紅色皮革上壓印大量巴黎鐵塔圖騰，最玩味的則有一只磁鐵，以白色紙袋、半截的法國麵包為造型，展現巴黎花都的日常法式生活。

Balenciaga全新Souvenir Shop紀念品系列已於全台七家店點全面上市，產品少量到貨、售完為止。

Souvenir Shop系列男士夾腳拖鞋，13,700元。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列男士夾腳拖鞋，13,700元。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列Le City小型包款粉紅色，77,150元。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列Le City小型包款粉紅色，77,150元。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列法棍麵包磁鐵，3,500元。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列法棍麵包磁鐵，3,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga於聖多諾雷（Saint Honoré）店設置了特殊櫥窗裝置，以展示Souvenir Shop系列收藏紀念品。圖／Balenciaga提供
Balenciaga於聖多諾雷（Saint Honoré）店設置了特殊櫥窗裝置，以展示Souvenir Shop系列收藏紀念品。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列Hourglass小型包款，92,500元。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列Hourglass小型包款，92,500元。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列壓印腰包，30,800元。圖／Balenciaga提供
Souvenir Shop系列壓印腰包，30,800元。圖／Balenciaga提供

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