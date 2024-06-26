影／副總統蕭美琴為文化奧運代表團綬帶 盼讓世界看見台灣

2024年巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日舉行，為突顯法國作為文化大國形象，法國在奧運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的文化奧運」，全力展現「力與美」結合。文化部支持並籌組的台灣藝文團隊，也將自7月27日至8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出參與文化奧運。副總統蕭美琴特別出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶，藉著頒發五色背帶，正式宣告團隊即將前往巴黎，期盼「讓世界看見台灣」，並為參賽國手奥援。

16天的系列展演將以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，編排近60場演出，並將放映文化部藝術銀行近300位藝術家的作品影像。22組團隊反映台灣當代的多元人文地景，也向自由、平等、性別、族群、母語、混種等價值致敬。包含「薪傳歌仔戲劇」、「榮興客家採茶劇團」、「秀琴歌劇團」和「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」，將展現台灣傳統戲曲與現代融合的當代樣貌。「三牲獻藝」則將電音與台灣廟宇音樂元素融合，提供不同的音樂體驗，ABAO阿爆將帶來結合R&；B及電音，嶄新詮釋排灣族母語吟唱。

2024巴黎奧運也是首度男、女選手數目達到平衡的一屆，為一同倡議性別平權，文化部在團隊陣容上強調女力擔綱、超越性別，號召來自花蓮新一代的創作女DJ汝妮，演繹原民古調與電子音樂，「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品，還有在年初參加變裝界奧林匹克《魯保羅變裝皇后秀》第16季，並榮獲冠軍的國際變裝皇后妮妃雅（NymphiaWind），將率領瘋家的女兒們，化身寶島歌舞女郎演出。

文化部表示，東京奧運結束不久後，文化部便著手籌備參與2024巴黎文化奧運，此次策畫的系列節目，將透過在奧運期間的密集展演及作品影像輪播，向國際強力傳達台灣與世界共享、支持的價值，以及不斷創新及實驗的能量。期許此次參與，讓台灣參加奧運的途徑更加多元寬廣，也可為國手壯大台灣的聲勢，替展演藝術家打開世界的舞台。