快訊

駐美代表處再爆霸凌 徐巧芯：要下屬整天呆坐沒開機電腦前

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

影／副總統蕭美琴為文化奧運代表團綬帶 盼讓世界看見台灣

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品。記者邱德祥／攝影
「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品。記者邱德祥／攝影

2024年巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日舉行，為突顯法國作為文化大國形象，法國在奧運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的文化奧運」，全力展現「力與美」結合。文化部支持並籌組的台灣藝文團隊，也將自7月27日至8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出參與文化奧運。副總統蕭美琴特別出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶，藉著頒發五色背帶，正式宣告團隊即將前往巴黎，期盼「讓世界看見台灣」，並為參賽國手奥援。

16天的系列展演將以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，編排近60場演出，並將放映文化部藝術銀行近300位藝術家的作品影像。22組團隊反映台灣當代的多元人文地景，也向自由、平等、性別、族群、母語、混種等價值致敬。包含「薪傳歌仔戲劇」、「榮興客家採茶劇團」、「秀琴歌劇團」和「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」，將展現台灣傳統戲曲與現代融合的當代樣貌。「三牲獻藝」則將電音與台灣廟宇音樂元素融合，提供不同的音樂體驗，ABAO阿爆將帶來結合R&；B及電音，嶄新詮釋排灣族母語吟唱。

2024巴黎奧運也是首度男、女選手數目達到平衡的一屆，為一同倡議性別平權，文化部在團隊陣容上強調女力擔綱、超越性別，號召來自花蓮新一代的創作女DJ汝妮，演繹原民古調與電子音樂，「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品，還有在年初參加變裝界奧林匹克《魯保羅變裝皇后秀》第16季，並榮獲冠軍的國際變裝皇后妮妃雅（NymphiaWind），將率領瘋家的女兒們，化身寶島歌舞女郎演出。

文化部表示，東京奧運結束不久後，文化部便著手籌備參與2024巴黎文化奧運，此次策畫的系列節目，將透過在奧運期間的密集展演及作品影像輪播，向國際強力傳達台灣與世界共享、支持的價值，以及不斷創新及實驗的能量。期許此次參與，讓台灣參加奧運的途徑更加多元寬廣，也可為國手壯大台灣的聲勢，替展演藝術家打開世界的舞台。

記者會也同步公布台灣參與文化奧運的新一波視覺設計，以TAIWAN的W發揮創意，利用W型五色彩帶，搭配「一同勝利」的英文口號Win Together運用，屆時將融入展演場地景觀，連結奧運氛圍。此外，延伸設計同樣套用以串連兩個V表達「在一起」意涵的架構，推出珍奶、森林小火車、天燈、香蕉及藍白拖等系列趣味符號，推廣來自台灣、舉世獨有的文化元素。

2024年巴黎夏季奥運將舉行，法國在奥運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的文化奥運」，文化部支持並籌組的台灣藝文團隊，也將自7月27日至8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出參與文化奧運。副總統蕭美琴（中）和成員合影。記者邱德祥／攝影
2024年巴黎夏季奥運將舉行，法國在奥運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的文化奥運」，文化部支持並籌組的台灣藝文團隊，也將自7月27日至8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出參與文化奧運。副總統蕭美琴（中）和成員合影。記者邱德祥／攝影
2024年巴黎夏季奥運將舉行，法國在奥運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的文化奥運」，文化部支持並籌組的台灣藝文團隊，也將自7月27日至8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出參與文化奧運。副總統蕭美琴（中）和成員合影。記者邱德祥／攝影
2024年巴黎夏季奥運將舉行，法國在奥運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的文化奥運」，文化部支持並籌組的台灣藝文團隊，也將自7月27日至8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出參與文化奧運。副總統蕭美琴（中）和成員合影。記者邱德祥／攝影
副總統蕭美琴（中）出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶。記者邱德祥／攝影
副總統蕭美琴（中）出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶。記者邱德祥／攝影
「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品。記者邱德祥／攝影
「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品。記者邱德祥／攝影

巴黎奧運 文化部 東京奧運

延伸閱讀

駐美代表疑公帑私用爭議 賴士葆：感覺林佳龍壓不住

駐美代表俞大㵢遭控吃相難看 外交圈：應查是否涉貪

駐美代表俞大㵢爆採購爭議 資深外交官揭「非特例」內情

駐美代表俞大㵢被爆亂花公帑 卓榮泰指示外交部查明

相關新聞

慶統一獅封王！7-ELEVEN連續4天優惠 精品咖啡買1送1喝起來

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊拿下隊史上第17座季冠軍，統一超表示，全台近7000家7-ELEVEN自6月27日起連續...

AFC「新究極2.0」保健品新登場！加送深澤直人聯名杯

創立於天保2年（1831年）、擁有超過190年歷史的日本製藥廠「AFC集團」，在台與台中宇勝生物科技合作，共同研發推廣旗...

韓國旅客最愛神級泡麵「滿漢大餐」 網讚：台灣之光

《網路溫度計DailyView》日前公布「韓國旅客最愛的十大台灣伴手禮」（ https://udn.com/news/s...

跟上奧運風潮！Balenciaga發表Souvenir系列商品

隨著奧運即將在7月來臨，源自法國的時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）以巴黎隨地可見的經典地標、法國元素為靈感，發表...

影／副總統蕭美琴為文化奧運代表團綬帶 盼讓世界看見台灣

2024年巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日舉行，為突顯法國作為文化大國形象，法國在奧運前後期間辦理包含近2500項...

「若櫻壽司」北部首店進駐西門町 人氣壽司開幕半價吃

想要一站買齊原汁原味日本商品，享受壽司職人帶來的新鮮美味，現在走一趟西門町就能搞定！繼台中店、高雄店，北部首間「若櫻壽司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。