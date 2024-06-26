「若櫻壽司」北部首店進駐西門町 人氣壽司開幕半價吃

想要一站買齊原汁原味日本商品，享受壽司職人帶來的新鮮美味，現在走一趟西門町就能搞定！繼台中店、高雄店，北部首間「若櫻壽司」西門店將於6月28日盛大開幕，與DON DON DONKI西門店同棟，有得吃、有得買，就像來一趟日本微旅行。

6月28日至7月5日開幕期間，指定商品享有超值半價優惠，包括鮭魚六貫拼盤、極上松拼盤等。6月28日至10月31日期間，出示追蹤若櫻壽司台灣官方IG或FB畫面，另可獲贈一盤毛豆。

若櫻壽司自去年開幕以來深受壽司愛好者的喜愛，其中，關西地區流行的「箱壽司」因在台灣日式餐廳較少見，成為饕客們必點的品項。為歡慶北台灣首店開幕，若櫻壽司西門店也搶先公開4款在美國店鋪大受歡迎的「壽司卷」。店內同樣以和風裝潢為基調，有開放式吧檯，單人用餐也能無壓力享受板前美味，也有人工桌邊一對一點餐服務，更不定期於限定店鋪舉辦精彩的鮪魚秀，邀請消費者近距離體驗壽司職人的專業刀工與技藝，視覺、味覺雙重滿足。

若櫻壽司使用的日本秋田縣產小町米，以透明度、迷人的香氣和光澤感為若櫻壽司增色，口感則略黏且富有彈性，搭配日本北海道產的利尻昆布熬製的高湯，及獨特方法混合赤醋及大吟釀醋，讓米飯顏色較深，層次感豐富並帶有甜味，再加上新鮮食材，製作出絕佳的壽司。另外也特別推薦鮪魚6貫拼盤，使用日本空運直送的長崎鮪魚，一盤就能享受鮪魚赤身握壽司、鮪魚中腹握壽司，以及鮪魚大腹握壽司等不同口感、風味各具特色的部位。