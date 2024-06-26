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台灣建築師英文作品集 記錄20年因應亞洲挑戰觀點

中央社／ 台北26日電

國際知名建築出版社Oscar Riera Ojeda近期發行台灣建築師張淑征主持的十一事務所首部英文作品集「XRANGE的建築」，記錄事務所成立20年，因應亞洲各面向挑戰創造出的獨特建築觀點。

十一事務所（XRANGE）由建築師張淑征和工業設計師洪裕鈞於2003年創立，作品以鮮明的表現風格和創新的材料運用著稱，詮釋亞洲各地獨特的都市紋理。

XRANGE首件作品「螞蟻屋」（ANT FARMHOUSE），是唯一入選「Phaidon 21世紀建築圖鑑」的台灣作品；近期作品「澎湖厝」與「蹤跡地景」分別榮獲美國建築師學會（AIA）頒發的「2021 AIA國際設計大獎」建築設計與都市設計獎項。

事務所透過新聞稿分享，最新英文作品集「XRANGE的建築：來自侷限的啟發」（TheArchitecture of XRANGE: Inspired by Constraints），深入探討事務所大膽又不失在地性的獨特建築。從整合創作多樣性、建築設計層次的豐富性、形塑抽象的自由及無框架的材質構築語彙等4大面向，分析記錄「灣臥」、「螞蟻屋」、「雲石之間」、「都市巷弄集合住宅」等24個專案作品。

張淑征表示，「台灣社會的實驗精神與敢作夢的勇氣，還有業主們決心要為下一代留下更永久、更具意義的承諾，讓我們得以揮灑創意。」她指出，本書標題「來自侷限的啟發」貼切地描述這些作品實現背後的氛圍，也反映出在台灣執業的挑戰。

張淑征分享，「創作建築時，我常覺得我們身在戰場的前線，不斷地與各式挑戰抗衡，持以高度彈性去回應無數複雜多變的當地狀況，才得以實現我們的理念。」

建築評論家、第11屆威尼斯建築雙年展策展人亞倫．貝斯奇（Aaron Betsky）在為此書撰寫的導讀指出，「張淑征的作品已為台灣建築的風景帶來了一抹雕塑般的形塑感、有紀律的天馬行空，以及空間的複雜層次，而這些都是台灣建築少見的特質」，並稱讚她用相對短的時間達成如此成就，造就台灣在世界舞台的可看性。

威尼斯建築雙年展 建築師

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