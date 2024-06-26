叫宋美齡「蔣媽媽」 霍剛「勁草集」憶傅達仁同學時光

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「勁草集：我家的兩岸故事」舉行新書發表會，記錄藝術家霍剛(右)與多位南京遺族學校同學精彩跌宕的人生，左為沈春池文教基金會秘書長石靜文。記者陳宛茜／攝影
「勁草集：我家的兩岸故事」舉行新書發表會，記錄藝術家霍剛(右)與多位南京遺族學校同學精彩跌宕的人生，左為沈春池文教基金會秘書長石靜文。記者陳宛茜／攝影

92歲的藝術家霍剛戴上墨鏡顯得酷帥有型，很難想像，他的青少年歲月是在南京遺族學校成長，同學是體育主播傅達仁、蔣夫人宋美齡則是他的「蔣媽媽」。戒嚴時期霍剛負笈米蘭學藝術時，同伴還告訴他「反共大陸你要回來唷」。新書「勁草集：我家的兩岸故事(三)」記錄他和多位同學精彩跌宕的人生，由沈春池文教基金會出版、今天舉行新書發表會，7月還將赴南京展出。

沈春池文教基金會 2017 年啟動「搶救遷台歷史記憶庫」計畫，尋訪遷台一代、二代與三代人物，透過口述歷史影像紀錄遷台長者及其家屬的生命記憶，七年來拍攝超過 1300 則遷台人物與後代的紀錄片，並一一出版成書。新書聚焦國民革命軍遺族學校(南京遺族學校)。這是國民政府於1928年國民革命軍北伐成功後，為了收容國民革命軍陣亡戰士遺孤、在南京紫金山南麓所創辦的學校，包括體育主播傅達仁、藝術家霍剛都就讀此一學校。

霍剛回憶，當時遺族學校的師資和設備都是當時最好的，對學生的身體和學習非常注重 ，「學校有農場、游泳池、甚至還有牛奶場」，讓附近的政治大學學生都為之羨慕。第一夫人宋美齡會不定時來學校探望大家，「第一句話就問『牛奶好喝嗎？』」蔣夫人說學生都是她的兒子，「遺族學生都叫她蔣媽媽。」南京遺族學校是霍剛這輩子最美好的回憶。

霍剛也在那時認識了同學傅達仁。他回憶，當時學校便有籃球場，「跳得高」的傅達仁籃球比賽都拿第一名。傅達仁生前受訪時，回憶遺族學校也說「初二到初三享受一整年的歡樂時光，學校還養母牛，早上都能喝牛奶」。他在遺族學校練過籃球，奠下未來成為籃球國手的基礎。父母雙亡的他，身分證上的戶長填的是蔣中正。

「我們在做拼圖的工作，把大時代的歷史，用小小拼圖呈現歷史真象」。沈春池基金會祕書長石静文形容基金會做的是「口述歷史拼貼」，未來還會協助北京故宮拍攝故宮文物南遷來台的紀錄片，「官方不能做的事，民間來做。」

7月5日在南京舉辦的「我家的兩岸故事南京巡展」，沈春池文教基金會將以沉浸式展覽規劃四大展區一一離鄉、思郷、新故郷、返鄉區，並播放50則遷台人物紀錄片，展出百件流徙來台的傳家寶與歷史相片。此外還將規劃南京專區，介紹南京國民革命軍學校遺族與六十兵工廠落腳台灣的故事。

「勁草集：我家的兩岸故事」舉行新書發表會，記錄藝術家霍剛與多位南京遺族學校同學精彩跌宕的人生。記者陳宛茜／攝影
「勁草集：我家的兩岸故事」舉行新書發表會，記錄藝術家霍剛與多位南京遺族學校同學精彩跌宕的人生。記者陳宛茜／攝影

北京故宮 牛奶 紀錄片

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