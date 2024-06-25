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打卡送餐點 「饗泰多、開飯川食堂」首度插旗嘉義

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
饗泰多新開設嘉義耐斯店。圖／饗賓餐旅提供
饗泰多新開設嘉義耐斯店。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅旗下的「開飯川食堂」，近期先開設台北微風本館店，再開設嘉義耐斯店，全台分店達到32間。同集團的「饗泰多」自即日起也同步開設嘉義耐斯店，宣告饗賓餐旅集團正式插旗嘉義。為慶祝新店開幕，推出滿額送餐點優惠券、打卡送甜點等不同優惠方案。

主打川味料理的「開飯川食堂」，先於6月24日於台北東區的微風廣場開設微風本館店，佔地86.5坪、設有104席座位，其中包含可容納10～12人的兩間包廂。6月25日開幕的嘉義耐斯店，總面積約165坪、座位數186席，並設有4間包廂，為全台最大、座位最多的分店。同時店內還以阿里山為元素，打造限定打卡區。同樣進駐嘉義耐斯廣場時尚百貨的「饗泰多」，將主體人物小象哥與阿里山相結合，將日出、雲海、巨木、林鐵與晚霞，結合在店內的角落，更能呼應嘉義在地主題。全店面積約105坪，並規劃126席座位。隨著新店開幕，饗賓餐旅目前在全台也共計有11個品牌，門市總數達到86間。

除了新店開幕之外，饗賓餐旅旗下多個品牌，也針對夏季推出季節料理。開飯川食堂就新增「香辣芋頭粿牛腩」、「辣舌咔啦豬五花」、「木姜嫩雞沙拉」、「蒜了啦涼拌軟絲」等多款菜色，每道380～480元不等。至於其他多個品牌，則是將綠竹筍入饌，打造時令料理。「旭集」推出「綠竹筍明太子田樂燒」、「涼拌雙筍沙拉」；「果然匯」則有「綠竹筍披薩」；「真珠台菜」則提供「黃金鑲蛋炒鮮筍」、「煙燻豆皮炒率竹筍」；「饗食天堂」也有「鮮筍香菇雞湯」。

為慶祝開幕，「開飯」微風廣場店自即日起至7月5日，內用單筆消費滿1,500元，送經典菜「梅汁二弄雞」優惠券1張；7月31日前，內用滿低消並完成打卡任務，贈送「熊貓哥愛呷仙草奶凍」1份；7月7日前，於饗帶走平台單筆消費滿1,800元，輸入指定優惠碼，即贈「鐵漢柔情」1份。

「開飯」嘉義耐斯店自即日起至7月5日，內用單筆消費滿1,500元，送經典菜「梅汁二弄雞」優惠券1張；7月31日前，內用滿低消並完成打卡任務，贈送「熊貓哥愛呷仙草奶凍」1份；7月31日前，成為iEAT饗愛吃會員，即可獲得「宮保雞丁」兌換券。

「饗泰多」嘉義耐斯店於7月19日前，內用滿低消，送「明星菜99元優惠券」；7月19日前，內用滿低消並五星好評，送「摩摩喳喳」1份；7月7日前，內用滿低消，打卡就送「咔滋椒麻雞」1份。

開飯川食堂接連開設台北微風本館店、嘉義耐斯店。圖／饗賓餐旅提供
開飯川食堂接連開設台北微風本館店、嘉義耐斯店。圖／饗賓餐旅提供

微風 料理

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