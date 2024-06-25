慶統一獅封王！7-ELEVEN連續4天優惠 精品咖啡買1送1喝起來
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊拿下隊史上第17座季冠軍，統一超表示，全台近7000家7-ELEVEN自6月27日起連續4天推出指定CITY PRIMA精品咖啡與韓國進口品買1送1，超過30大品牌旗下超過500款指定商品第2件5折，更串連OPENPOINT行動隨時取集結超過30款人氣飲料、冰品6入75折回饋。
統一超表示，為紀念統一7-ELEVEn獅隊勇奪第17座季冠軍的歷史時刻，6月27日起至7月9日止更推出5款2024統一7-ELEVEn獅隊上半球季冠軍周邊商品預購活動，豐富優惠與紀念週邊感謝全民支持，一起與統一7-ELEVEn獅隊共享榮耀。
統一超表示，慶祝封王，此次7-ELEVEN超強優惠橫跨咖啡、麵包、大亨堡、飲料、泡麵、甜點、零食、冰品、糖果、日韓進口與統一指定商品等豐富商品結構外，以廣受消費者喜愛的CITY PRIMA打頭陣推出精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，還有韓國進口的韓國熊津紅蔘飲系列、Sweetory可可球系列、MILK BAOBAB沐浴乳1000ml系列等指定同品項買1送1。
統一超也說，統一指定商品更跨足飲料、麵包、泡麵、冰品、甜點、食材調味品等品類優惠超齊全，還有超過30大品牌旗下超過500款指定商品加入同品類任選第2件5折優惠，另於OPENPOINT行動隨時取集結超過30款人氣飲料、冰品6入75折回饋，歡迎全民線上線下與統一7-ELEVEn獅隊共享封王喜悅。
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