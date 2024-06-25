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陳庭妮「包很緊」也性感靠設計 王淨增高13公分站台Dior
陳庭妮穿Dior經典的黑色夾克，翻領點綴蜻蜓細節，她覺得這件外套的設計能完美呈現女生的身材，尤其腰部設計從背面也能展現S形曲線，雖然沒有露出皮膚也很能展現高級的性感，比起包包更令她想帶回家，「別無二心！」。她大力推薦Dior的服裝，「每次穿上Dior都覺得自己瞬間變優雅了，精品的細節是完全無法被取代的！」。喜歡居家擺件的她在新店的家飾區駐足良久，精美的水晶杯和盤子都很吸引她。
以Dior黑白色洋裝亮相的王淨，笑說自己感覺今天好像漂亮性感版本的安娜貝爾，搭配約13公分高跟鞋和俐落馬尾，展現爽朗個性。她表示自己本來就很喜歡一件式洋裝，是以50年代的女星為靈感的設計，袖子裝飾珍珠的細節像袖口一樣要用轉開的，非常吸引她。近期對於居家用品的她也很喜歡這次的家飾系列，被問有沒有想買給男友曹佑寧，她先是大笑裝傻，不過立刻說也可，但其實大家都各買各喜歡的。她還看中裝飾Dior經典印花圖案的盤子，想送給喜歡搜集杯盤器皿的媽媽，大笑：「可能接下來三年的母親節都不用過了！」
劉以豪穿灰色西裝亮相，他對一身造型非常滿意，笑說看到自己的偶像非常開心，還有以韓文向金智媛打招呼。除了杯具女包讓他驚艷，裝潢細節特別豐富也讓他相當驚艷。
一身純白的林奕嵐表示，曾有算命說白色是她的幸運色，今天很剛好幸運穿到，深V設計的棉質洋裝輕鬆又正式的感覺，適合夏天。她對於店內比照巴黎總店打造的高級訂製服旋轉樓梯空間印象最深刻。
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