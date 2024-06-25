陳庭妮「包很緊」也性感靠設計 王淨增高13公分站台Dior

陳庭妮穿Dior經典的黑色夾克，翻領點綴蜻蜓細節，她覺得這件外套的設計能完美呈現女生的身材，尤其腰部設計從背面也能展現S形曲線，雖然沒有露出皮膚也很能展現高級的性感，比起包包更令她想帶回家，「別無二心！」。她大力推薦Dior的服裝，「每次穿上Dior都覺得自己瞬間變優雅了，精品的細節是完全無法被取代的！」。喜歡居家擺件的她在新店的家飾區駐足良久，精美的水晶杯和盤子都很吸引她。

以Dior黑白色洋裝亮相的王淨，笑說自己感覺今天好像漂亮性感版本的安娜貝爾，搭配約13公分高跟鞋和俐落馬尾，展現爽朗個性。她表示自己本來就很喜歡一件式洋裝，是以50年代的女星為靈感的設計，袖子裝飾珍珠的細節像袖口一樣要用轉開的，非常吸引她。近期對於居家用品的她也很喜歡這次的家飾系列，被問有沒有想買給男友曹佑寧，她先是大笑裝傻，不過立刻說也可，但其實大家都各買各喜歡的。她還看中裝飾Dior經典印花圖案的盤子，想送給喜歡搜集杯盤器皿的媽媽，大笑：「可能接下來三年的母親節都不用過了！」

劉以豪穿灰色西裝亮相，他對一身造型非常滿意，笑說看到自己的偶像非常開心，還有以韓文向金智媛打招呼。除了杯具女包讓他驚艷，裝潢細節特別豐富也讓他相當驚艷。