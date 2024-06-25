拚第一！全支付最高4.5%回饋無上限 全聯首開賣夏日福袋 抽百萬休旅車、Gogoro

全聯歡慶PX Pay會員破1,000萬，全支付會員挑戰500萬，祭出雙重好康回饋，會員升級全支付，在全聯買越多，店外回饋多更多，7月1日起店外消費最高可享全點4.5%回饋，6月28日起更搶先加碼販售限量超值夏日福袋，祭出2台市價破200萬的「DISCOVERY SPORT多功能運動休旅車」、3台Gogoro VIVA XL BELT、全聯福利點等好禮，最低只要花666元購買福袋，就有機會將百萬名車開回家。

為吸引更多年齡層用戶加入全支付行列，也鎖定千萬會員當中還未升級全支付以及「非全聯客群」的全支付使用者，全聯特別攜手華語歌壇唱跳天團Energy擔任「PX Pay千萬會員代言人」，大談日常使用全支付心得。身為電子支付重度使用者，Energy表示來全聯購物升級全支付後發現，不只在全聯消費，到店外吃飯、買飲料、逛街、線上購物甚至是日常生活繳費等，隨處都能「付」。Energy也預告全民運動「16蹲」，將升級成「16付」，一同響應「全聯PX支付生態圈」。

全聯統計，會員月平均消費次數高達7次，平均消費金額超過3,000元。為了回饋忠實顧客，同時鼓勵會員走出店外消費也優先使用全支付，從7月1日起至12月31日止推出為期半年的回饋活動，PX Pay會員於全聯實體門市使用PX Pay或全支付結帳時，前月付款累積之消費級距，消費累積滿2,000元，店外享最高全點2.5%回饋、滿4,000元，店外享最高全點3.5%回饋、滿8,000元以上，店外享最高全點4.5%回饋。

目前全支付全台共有近30萬可支付據點，涵蓋範圍擴及食、衣、住、行、育、樂，包括屈臣氏、NET、漢堡王、可不可熟成紅茶、仁愛眼鏡、全國電子、台灣大車隊、錢櫃、IKEA、爭鮮、101文具天堂、王品牛排、85度C、健身工廠、寵物公園、摩曼頓、東森購物、小林眼鏡各大夜市商圈等皆可全支付。全支付響應「16付」也特別祭出加碼抽16萬全點活動，凡於7月1日至7月31日使用全支付於5個（含）以上的合作品牌消費，單筆不限金額，付款累計16次（含）以上，即可抽16萬全點。