連3天買3送1 潮流可頌「Creaminal」吃得到15種口味

討喜的「可頌」，一直是許多人喜愛的點心。主打潮流可頌的全新品牌「Creaminal」，自即日起於台北中山赤峰商圈正式開幕，提供15款不同口味的可頌。為慶祝新店開幕，還可享買3送1、追蹤IG送「夸頌冰風暴」等不同優惠。

全新開幕的「Creaminal」，店名結合Cream （奶油）和Criminal （犯罪），呈現對奶油又愛又恨，偷偷吃最好吃的悸動。店內採用大量的白、橘色調，並透過水磨石桌面、落地窗、麥穗植栽點綴。同時還打造品牌IP「偷偷」和「夸頌」，藏匿於店內各個角落與顯示器裡，還有獲得倫敦設計動畫大獎鉑金獎肯定的台灣團隊製作專屬動畫，為空間增添故事性與動態感。

餐點部份，Creaminal打造全新型態的「包裹式可頌」，並將品名統一音譯為「夸頌」，均使用來自法國的麵粉、奶油，經三擀三折的製作手法，藉此帶來麵體的豐富層次。首波共有「顯眼夸頌」、「經典眼睛夸頌」、「凝眼夸頌」等3種系列的夸頌，還有「夸頌冰風暴」可以選擇。

以法式甜點為出發的「顯眼夸頌」系列，乃是Creaminal與台灣第一個食材策展團隊Food Season共同開發，共計6種口味。包含有使用台灣屏東有籽綠皮檸檬製作的「盛夏檸檬凝乳夸頌」；南部新鮮鳳梨與蘋果慢熬2小時的「日光土鳳梨夸頌」，另外還有微醺栗子萊姆夸頌、胭脂玫瑰荔枝夸頌、法芙娜巧克力夸頌、小山園抹茶夸頌等不同口味，外帶單顆150元，4入禮盒580元，內用套餐290元起（搭配夸頌冰風暴或夸頌阿法奇朵）。

「經典眼睛夸頌」則是在夸頌外殼印上品牌的大眼睛，並主打台灣人喜愛且熟悉的鹹甜口味。「黑金松露牛腱夸頌」即是以中式香料慢燉的牛肉為主角，並帶有松露；「爆炒辣香豬肉夸頌」將8分瘦、2分肥的豬腿肉，加入泰式打拋葉與發酵辣椒，具有異國風情。其他還有濃香青醬嫩雞夸頌、橙丁醇巧克力夸頌等共計5種口味，外帶每個199元，內用套餐350元起（搭配飲品、牧場水果優格）。

至於奢華系的「凝眼夸頌」，將各種特製西餐主餐作為餡料，創造出升級版的風味。「慢燉透彈牛頰夸頌」吃得到由香料蔬菜、焦化奶油、牛骨高湯、紅酒燉煮的牛面頰；還有內含Ümameat胭脂鴨的「嫩烤油封鴨腿夸頌」，以及米蘭蕃茄豬腱肉夸頌、比利時蓮花富士蘋果脆夸頌，各有不同特色，外帶單個299元，內用套餐450元起（搭配飲品、牧場水果優格）。

針對炎炎夏日，Creaminal也提供「夸頌冰風暴」，取可頌脆片鋪底，擠入霜淇淋、疊加拌入夸頌的冰淇淋，最後擺上季節鮮果丁與可頌脆餅，每杯180元。另款「夸頌阿法奇朵」則是將義式濃縮咖啡淋於牛奶霜淇淋上，並插上可頌脆餅上桌，每杯180元。

為慶祝開幕，即日起至6月30日，加LINE好友即享「顯眼夸頌，外帶買3送1」；7月1日至7月7日，追蹤官方IG即可獲得`「夸頌冰風暴」1杯，外帶限定，換完為止。

【Creaminal】 地址：台北市大同區承德路二段91巷15號1樓 電話：02 2550-8579

Creaminal主打「包裹式可頌」。記者陳睿中／攝影

Creaminal自即日起於台北中山赤峰商圈開幕。圖／Creaminal提供

爆炒辣香豬肉夸頌。記者陳睿中／攝影

比利時蓮花富士蘋果脆夸頌。記者陳睿中／攝影

胭脂玫瑰荔枝夸頌。記者陳睿中／攝影