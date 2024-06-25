快訊

守宮放壽司盤恐罰業者…為何不罰女大生？衛生局曝原因

6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連3天買3送1 潮流可頌「Creaminal」吃得到15種口味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
以甜點為設計靈感的「顯眼夸頌」系列，共計6種不同口味。記者陳睿中／攝影
以甜點為設計靈感的「顯眼夸頌」系列，共計6種不同口味。記者陳睿中／攝影

討喜的「可頌」，一直是許多人喜愛的點心。主打潮流可頌的全新品牌「Creaminal」，自即日起於台北中山赤峰商圈正式開幕，提供15款不同口味的可頌。為慶祝新店開幕，還可享買3送1、追蹤IG送「夸頌冰風暴」等不同優惠。

全新開幕的「Creaminal」，店名結合Cream （奶油）和Criminal （犯罪），呈現對奶油又愛又恨，偷偷吃最好吃的悸動。店內採用大量的白、橘色調，並透過水磨石桌面、落地窗、麥穗植栽點綴。同時還打造品牌IP「偷偷」和「夸頌」，藏匿於店內各個角落與顯示器裡，還有獲得倫敦設計動畫大獎鉑金獎肯定的台灣團隊製作專屬動畫，為空間增添故事性與動態感。

餐點部份，Creaminal打造全新型態的「包裹式可頌」，並將品名統一音譯為「夸頌」，均使用來自法國的麵粉、奶油，經三擀三折的製作手法，藉此帶來麵體的豐富層次。首波共有「顯眼夸頌」、「經典眼睛夸頌」、「凝眼夸頌」等3種系列的夸頌，還有「夸頌冰風暴」可以選擇。

以法式甜點為出發的「顯眼夸頌」系列，乃是Creaminal與台灣第一個食材策展團隊Food Season共同開發，共計6種口味。包含有使用台灣屏東有籽綠皮檸檬製作的「盛夏檸檬凝乳夸頌」；南部新鮮鳳梨與蘋果慢熬2小時的「日光土鳳梨夸頌」，另外還有微醺栗子萊姆夸頌、胭脂玫瑰荔枝夸頌、法芙娜巧克力夸頌、小山園抹茶夸頌等不同口味，外帶單顆150元，4入禮盒580元，內用套餐290元起（搭配夸頌冰風暴或夸頌阿法奇朵）。

「經典眼睛夸頌」則是在夸頌外殼印上品牌的大眼睛，並主打台灣人喜愛且熟悉的鹹甜口味。「黑金松露牛腱夸頌」即是以中式香料慢燉的牛肉為主角，並帶有松露；「爆炒辣香豬肉夸頌」將8分瘦、2分肥的豬腿肉，加入泰式打拋葉與發酵辣椒，具有異國風情。其他還有濃香青醬嫩雞夸頌、橙丁醇巧克力夸頌等共計5種口味，外帶每個199元，內用套餐350元起（搭配飲品、牧場水果優格）。

至於奢華系的「凝眼夸頌」，將各種特製西餐主餐作為餡料，創造出升級版的風味。「慢燉透彈牛頰夸頌」吃得到由香料蔬菜、焦化奶油、牛骨高湯、紅酒燉煮的牛面頰；還有內含Ümameat胭脂鴨的「嫩烤油封鴨腿夸頌」，以及米蘭蕃茄豬腱肉夸頌、比利時蓮花富士蘋果脆夸頌，各有不同特色，外帶單個299元，內用套餐450元起（搭配飲品、牧場水果優格）。

針對炎炎夏日，Creaminal也提供「夸頌冰風暴」，取可頌脆片鋪底，擠入霜淇淋、疊加拌入夸頌的冰淇淋，最後擺上季節鮮果丁與可頌脆餅，每杯180元。另款「夸頌阿法奇朵」則是將義式濃縮咖啡淋於牛奶霜淇淋上，並插上可頌脆餅上桌，每杯180元。

為慶祝開幕，即日起至6月30日，加LINE好友即享「顯眼夸頌，外帶買3送1」；7月1日至7月7日，追蹤官方IG即可獲得`「夸頌冰風暴」1杯，外帶限定，換完為止。

【Creaminal】

地址：台北市大同區承德路二段91巷15號1樓

電話：02 2550-8579

Creaminal主打「包裹式可頌」。記者陳睿中／攝影
Creaminal主打「包裹式可頌」。記者陳睿中／攝影
Creaminal自即日起於台北中山赤峰商圈開幕。圖／Creaminal提供
Creaminal自即日起於台北中山赤峰商圈開幕。圖／Creaminal提供
爆炒辣香豬肉夸頌。記者陳睿中／攝影
爆炒辣香豬肉夸頌。記者陳睿中／攝影
比利時蓮花富士蘋果脆夸頌。記者陳睿中／攝影
比利時蓮花富士蘋果脆夸頌。記者陳睿中／攝影
胭脂玫瑰荔枝夸頌。記者陳睿中／攝影
胭脂玫瑰荔枝夸頌。記者陳睿中／攝影
嫩烤油封鴨腿夸頌。記者陳睿中／攝影
嫩烤油封鴨腿夸頌。記者陳睿中／攝影

延伸閱讀

熱到吃不下！這種天氣吃什麼才開胃？網推一地區料理：解救食慾

網友們一致好評！高雄必買伴手禮 「法式牛軋糖」軟綿不黏牙

全家「7月霜淇淋」新口味曝光！超人氣「午茉綠霜淇淋」回歸 再攜一全新口味消暑登場

好市多上架「新口味披薩」 一票會員驚喜：料多又好吃

相關新聞

拚第一！全支付最高4.5%回饋無上限 全聯首開賣夏日福袋 抽百萬休旅車、Gogoro

全聯歡慶PX Pay會員破1,000萬，全支付會員挑戰500萬，祭出雙重好康回饋，會員升級全支付，在全聯買越多，店外回饋...

連3天買3送1 潮流可頌「Creaminal」吃得到15種口味

討喜的「可頌」，一直是許多人喜愛的點心。主打潮流可頌的全新品牌「Creaminal」，自即日起於台北中山赤峰商圈正式開幕...

《清明上河圖》動起來 親身體驗宋朝盛世

駱駝商隊行經市聲鼎沸的北宋首都汴京，《清明上河圖》中的車水馬龍都動了起來...

宏碁推All-in-One美型桌機、迷你電腦 搶攻AI PC換機潮

搶攻AI PC換機潮，宏碁持續擴大AI PC產品線，宣布再推出多款AI桌上型電腦，搭載全新Intel Core Ultr...

以冰川為靈感 Boucheron「Or Bleu」高級珠寶冷凝神聖

每年第二季以全新創意打造的Boucheron「Carte Blanche」高級珠寶，在Boucheron寶詩龍創意總監C...

魅力席捲全球！討論度超高8組「韓國男團」一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「韓國男團」話題的網路聲量表現，帶您了解最受熱議的韓國男團TOP8。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。