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宏碁推All-in-One美型桌機、迷你電腦 搶攻AI PC換機潮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁全新All-in-One AI桌機Acer Aspire C系列，建議售價24,900元起。記者吳致碩／攝影
宏碁全新All-in-One AI桌機Acer Aspire C系列，建議售價24,900元起。記者吳致碩／攝影

搶攻AI PC換機潮，宏碁持續擴大AI PC產品線，宣布再推出多款AI桌上型電腦，搭載全新Intel Core Ultra處理器，配備Intel NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，為用戶帶來高性能與沉浸式體驗。另外，宏碁全系列商務AI筆電TravelMate系列新機，也將於7月陸續開賣。

針對注重美型外觀與桌面簡約風格的用戶，打造全新All-in-One桌機Acer Aspire C24和Acer Aspire C27，纖薄簡約銀白色美型機身，加上極窄邊寬的設計帶來高達95%的螢幕占比，1440p QHD網路攝影機，支援Copilot和Acer PurifiedVoice等AI功能，提供更優質的視訊會議體驗，搭配Intel Unison與Wi-Fi 7超高速連線，提升日常工作效率與協作能力。

另一款搭載Intel Core Ultra 5處理器的宏碁AI迷你電腦Acer RevoBox，以小於1公升、輕於1公斤的超迷你身型，打造可透過HDMI、DisplayPort和USB Type-C連接埠支援最多可外接3螢幕、最高支援8K解析度輸出的超狂規格，雙有線網路孔，網路傳輸兼具穩定與安全，內建Windows 11 Home作業系統，具備8GB DDR5記憶體及512GB SSD儲存，省空間又具有多螢幕擴充使用彈性。

迎接暑假，宏碁也宣布推出搭載Android TV系統、擁有5000 ANSI超高流明的環保投影機Acer Vero PL3510ATV，以及針對學生市場推出的11吋Android平板Iconia Tab P11，上市期間買就送實用周邊，並享受全台最多23個服務據點及原廠直營客服的專業諮詢服務。

宏碁AI迷你電腦Acer RevoBox，建議售價21,900元。記者吳致碩／攝影
宏碁AI迷你電腦Acer RevoBox，建議售價21,900元。記者吳致碩／攝影

宏碁

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