《清明上河圖》動起來 親身體驗宋朝盛世

駱駝商隊行經市聲鼎沸的北宋首都汴京，《清明上河圖》中的車水馬龍都動了起來，再現北宋的時代風華！展覽《會動的清明上河圖》展覽將於26日開幕。主辦方翡冷翠文創總經理鄭清煌25日於展前記者會表示，盼用現代科技演繹經典藝術，也讓民眾更貼近北宋時間的盛況。

《清明上河圖》由北宋畫家張擇端繪製於西元1111到1120年間，採用鳥瞰式全景法，描繪市郊景色、市區街景與河岸風光，展現宋朝當時的經濟發展、科學成就、文化造詣。本次展覽位於華山文創園區，時間從6月26日到9月15日，透過投影的方式讓畫作動起來，不僅能看到碩大的商船馳騁江上、市民來回竄動，還有駱駝商隊行經商市。

明滅之間，畫布上的景象轉為夜晚，解除宵禁的都市燈火通明，畫中的人物也從2D的模樣轉變為3D，提著燈籠來回走動，感受800年前世界之都的繁華景象。

鄭清煌表示，一直盼透過科技，將藝術經典重現於大眾眼前，過去已經舉辦《印象派150週年光影藝術展》，這次舉辦「清明上河圖」的展覽，透過展現《清明上河圖》，讓民眾可以體驗北宋中國經濟繁榮的盛世風華。

除了會動的清明上河圖，本次展覽還模擬當時的貨幣「交子」、投壺、蹴鞠等休閒活動，更擺上書籍，顯示當時學子為了考取功名，挑燈夜戰的景象。

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