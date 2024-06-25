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37年創新技術！無痛配戴盡享音樂 開創藍牙耳機市場潮流

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖/有你共創提供
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自2018年多數智慧手機取消3.5mm耳機插孔、蘋果AirPods帶起風潮後，藍牙耳機市場蓬勃發展，台灣市場至今已有8成以上人都在使用。隨著技術越發純熟，一改過去市場主流入耳式「降噪」路線，近年來相繼推出主打舒適佩戴感的開放型耳機產品，為的就是解決民眾因長時間佩戴入耳式引起的耳道疼痛和悶熱，卻也造成耳機容易因劇烈晃動而滑落，音質表現上更是大打折扣。

A4tech雙飛燕 結合37年研發實力與音訊專業，突破開放式耳機常見限制，開創全新開放式藍牙耳機，以獨特的音質表現和顛覆傳統的技術實力，成為耳機業界的一股清流，同時為追求音質與舒適度的消費者提供了新的選擇。

圖/有你共創提供
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採用開放式無痛耳夾設計，不僅解決了傳統耳機引起的耳部疼痛和悶熱問題，也提高了佩戴的穩定性。利用符合人體工學的高密度U型軟膠，輕鬆適應每個不同的耳廓形狀無需擔心耳機滑落。僅重5.7克幾乎無感的輕盈設計，即便是長時間佩戴也不會感到任何不適，十分適合喜愛運動的民眾使用。

除了舒適性，BIOSONG B5在音質上下了許多功夫。運用獨家生物麗生科技真實還原音樂細節與動態。搭載生物振膜驅動單元，媲美耳罩式耳機的細膩音質，呈現低音深沉、中音細膩、高音清透，顛覆以往開放式耳機音質不夠飽滿的問題。同時為了增加臨場體驗，BIOOSNG使用音響型結構喇叭設計，使音量振幅達到市面藍牙耳機的三倍，提供劇院級震撼的聽覺享受。

圖/有你共創提供
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BIOSONG B5 耳夾式音響藍牙耳機，提供長達30小時的總續航力，以及IP54防塵防水性能，兼顧舒適性、音質和耐用性。目前由 有你共創-有.設計團隊引進，於6/25(二) 在嘖嘖平台進行預購。更多商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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