麻辣鍋「50種食材吃到飽」799！「麻辣45放題」新登場

乾杯集團旗下的「麻辣45」台中中港店，將於7月1日正式轉型「麻辣鍋吃到飽」，成為集團首間吃到飽餐廳，可以無限享用日、澳和牛與50餘款食材。為慶祝重新開幕，3人以上訂位就贈送無酒精飲品1壺，打卡則贈送「草蝦」1份，價值120元。

「麻辣45」標榜使用100%和牛油製成的重慶麻辣鍋湯底為主軸，搭配道地的重慶飲食特色，提供極具特色的麻辣鍋料理，包括在台北、台中、台南均有門市。為滿足不同顧客的喜好，麻辣45在今年曾快閃推出限時1個月的「吃到飽方案」，獲得消費者熱烈迴響。因此乾杯本次即將麻辣45台中店轉型成為「麻辣45放題」，正式進入吃到飽市場。

「麻辣45放題」仍延續「重慶×和牛」的主軸，提供100%和牛油麻辣鴛鴦鍋，還可搭配川菜酸菜魚湯、和牛清湯、柴魚昆布湯等湯頭組成鴛鴦鍋，並無限量供應50種重慶特色食材、新鮮肉品、海鮮、蔬菜、鍋料等食材。其中包括澳洲安格斯牛、美國雪花牛、台灣產豬梅花等肉品，還有爽脆牛毛肚、生鮮豬黃喉、脆彈鴨腸、脆口貢菜、鵪鶉蛋、午餐肉等具有重慶特色的品項，每人799元起。