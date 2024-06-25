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舞蹈藝術界裡的史蒂芬·史匹柏「馬修伯恩」 以新視角顛覆經典《羅密歐與茱麗葉》

聯合新聞網／ 聯合數位文創
馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》電影化的編排方式，與舞台布景及燈光音效完美契合。圖／聯合數位文創 提供
馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》電影化的編排方式，與舞台布景及燈光音效完美契合。圖／聯合數位文創 提供

提到《羅密歐與茱麗葉》你會想到什麼？在莎士比亞的經典原著，羅密歐與茱麗葉因為家族世仇而被禁止戀愛，最終錯過彼此而雙雙殉情。而在英國編舞鬼才馬修·伯恩的改編下，背景設定在一間冰冷看似監獄、又看似精神病院的詭異機構，羅密歐與茱麗葉則是受限於性別隔離的規定、成為「囚犯」的角色。如此腦洞大開的現代版舞劇《羅密歐與茱麗葉》，今年七月由英國舞蹈界最具關注度、獲獎無數的「新冒險舞團」首度登台演出，將盛大於北高國家級場館巡演，演出門票現正在OPENTIX及 udn售票網熱賣中！

唯一同時獲得東尼獎最佳編舞獎和最佳導演獎的英國指標性編舞家馬修伯恩，不喜歡採用傳統方式編舞，傾向接近當代人的生活以及視覺語言講故事，毫不避諱地在舞劇中探討當代面臨的現實問題！知名劇評人耿一偉曾形容他是「舞蹈藝術界裡的史蒂芬·史匹柏」，因為他的作品更像是「電影化」的舞蹈，能在商業與藝術取得平衡，不僅讓觀眾輕易透過舞者肢體走入故事，舞蹈編排又具有藝術的美、沒有陳腔濫調，並將普羅高菲夫激昂彭湃的樂章重新排列運用，漸強漸弱的樂音就是劇本，與燈光音效完美契合，運用音樂編排堆疊出故事層次，感染力很強。

《羅密歐與茱麗葉》講述的也是關於「青春無敵」的故事，雖然身處於受到嚴密監視和基本自由被剝奪的環境中，羅密歐與茱麗葉對彼此的渴望有增無減，圍繞在茱麗葉令人心碎的故事，在馬修伯恩的版本中，不再朦朧、逃避、浪漫，它醜陋、寫實、混亂又撕心裂肺。芭蕾舞劇中的童話故事，在此版本中並不復見，會看見現今年輕人在面對社會及時代壓迫時，如何選擇追尋自己的夢想跟理想，對愛的執著創造出的生命力，令人為之動容。

馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》講述關於「青春無敵」的故事，對愛的執著創造出的生命力。圖／聯合數位文創 提供
馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》講述關於「青春無敵」的故事，對愛的執著創造出的生命力。圖／聯合數位文創 提供

馬修伯恩在訪談中亦提到：「我們是在用舞蹈演繹莎士比亞的作品，脫離文字，以截然不同、完全視覺化的媒介運作。但對我來說，配樂即是劇本及文字，普羅高菲夫的才能如莎士比亞的詩般引導著這個故事。」跳脫過往思維、探討當代多元議題，希望觀眾拋開先入為主的意念，用全新視角欣賞、觀賞故事走向。

國立臺北藝術大學舞蹈學院何曉玫院長也提到，本劇的故事高潮迭起，不只是一個舞蹈作品，更是經營角色的內在故事，結合時裝穿著與整體舞台呈現， 深具百老匯的娛樂性！7/31~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院， udn售票網現正熱賣中，雙人套票88折，更多詳情請上udn瘋活動官網查詢，客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。

英國 莎士比亞

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