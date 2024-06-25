避開人潮把握平日優惠！「teamLab共創！未來園 台北」互動體驗

2022年《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》在台創下30萬觀展人次的佳績，今年暑假，teamLab與台灣主辦方聯合數位文創再次攜手合作，將世界巡回、現正於日本沖繩常設展出的作品引進，以「共創」為概念，打造全新展覽「teamLab共創！未來園 台北」。本次展覽囊括多件超人氣互動體驗作品，完整呈現海、陸、空三大元素，讓每位參觀者都能成為創作的一部分，無論大人小孩都能自由揮灑創意，重拾童心！

平日購票及紀念品體驗優惠，讓您盡情揮灑創意！

「teamLab共創！未來園 台北」即日起至10月13日在國立台北科教館展出，全票價格為490元，展期間平日現場購票則享有470元優惠。平日購票不僅價格更實惠，還能避開週末人潮，享受舒適的參觀體驗。參觀者不僅能與多項互動作品創作，還可在《鼓動山谷中的塗鴉自然》和《彩繪飛翔》中將自己的彩繪作品製成獨一無二的紀念品徽章帶回家。徽章單價原為200元，一次購買兩個可享有300元優惠。

更多展覽詳情，請參照官方網站及社群平台（FB、IG）公告為主。趁這個機會，走進「teamLab共創！未來園 台北」的奇幻世界，與家人朋友一起共創美好回憶！