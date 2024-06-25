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Dior小公主Jisoo瘦回來了！與綾瀨遙賞高訂秀美顏再現

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jisoo出席Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會。圖／Dior提供
Jisoo出席Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會。圖／Dior提供

Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會日前於巴黎於羅丹美術館登場，包含Dior品牌大使JISOO、金妍兒、Deva Cassel及品牌之友綾瀨遙、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）都出席這次發表會。Dior女裝總監Maria Grazia Chiuri從考古學家Christiana Mitsopoulou對於古希臘時期女性的運動教育及服裝的研究中汲取靈感，向所有的運動員致敬，讓人想到即將到來的巴黎奧運

Maria Grazia Chiuri選用在高級訂製服裡鮮少採用的針織布來打造Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列，展現女性爭取自主性時的無限生命力。她以針織布製成金色、銀色和白色的金屬網格，配以極輕量的馬甲柔軟貼合輪廓、擁抱女性身體的線條。

豐富的褶襟設計也是本系列的重點，無論是固定的褶飾、或為配合身體律動而設計的開放式褶飾。伸展台上亦可見猶如古典雕塑般之垂墜，不論是刺繡絲綢洋裝、隨時間演變的緹花雲紋綢裙、或套裝和單肩懸垂禮服，裙襬下的內搭隨著步伐若隱若現。

Christian Dior的「生命之色」的紅色成為本系列的焦點，飾有馬賽克鏡面的浴袍呈現全新樣的視覺樣貌，串起高級訂製服和運動服飾中的連結。

Dior於巴黎發表2024-2025秋冬高級訂製服系列。圖／Dior提供
Dior於巴黎發表2024-2025秋冬高級訂製服系列。圖／Dior提供
珍妮佛羅培茲出席Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會。圖／Dior提供
珍妮佛羅培茲出席Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會。圖／Dior提供
把運動服飾視為高級訂製服的模特兒，以金葉或迷你亮片悉心點綴。圖／Dior提供
把運動服飾視為高級訂製服的模特兒，以金葉或迷你亮片悉心點綴。圖／Dior提供
高級訂製服的馬甲與運動服融合出全新的風貌。圖／Dior提供
高級訂製服的馬甲與運動服融合出全新的風貌。圖／Dior提供
伸展台上亦可見猶如古典雕塑般之垂墜設計。圖／Dior提供
伸展台上亦可見猶如古典雕塑般之垂墜設計。圖／Dior提供
Dior於巴黎發表2024-2025秋冬高級訂製服系列。圖／Dior提供
Dior於巴黎發表2024-2025秋冬高級訂製服系列。圖／Dior提供
猶如女神一般的單肩懸垂禮服，則展露出緞面飾邊的透膚金屬背心，處處可見垂墜之美。圖／Dior提供
猶如女神一般的單肩懸垂禮服，則展露出緞面飾邊的透膚金屬背心，處處可見垂墜之美。圖／Dior提供
Maria Grazia Chiuri建構服飾的線條，柔軟地貼合輪廓、擁抱女性身體的線條。圖／Dior提供
Maria Grazia Chiuri建構服飾的線條，柔軟地貼合輪廓、擁抱女性身體的線條。圖／Dior提供
日本女星綾瀨遙出席Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會。圖／Dior提供
日本女星綾瀨遙出席Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會。圖／Dior提供

Dior 巴黎奧運

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