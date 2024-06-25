孔劉新身份！ 與LV交情升溫 品牌好友變大使

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布韓國演員孔劉成為全新品牌大使。孔劉與路易威登合作時間長久，他曾於2017年出席韓國首爾《飛行、航行、旅行Volez、Voguez、Voyagez》展覽，同年亦拍攝Tambour Horizon智能腕表全球形象廣告；2019年時他為路易威登首爾旗艦店開幕擔任嘉賓；分別參加2018春夏與2020春夏巴黎男裝大秀；日前更於巴黎亮相Pharrell Williams的2025春夏巴黎男裝大秀。孔劉將以品牌大使的全新身分開展一系列與路易威登的合作。

身為演員，孔劉樹立無數經典的角色，從電視劇《咖啡王子1號店》，到驚悚片《屍速列車》、近期於科幻懸疑驚悚片《寧靜海》 ，孔劉不斷突破自我的演員事業。 韓國男星孔劉擔任路易威登全新品牌大使。圖／路易威登提供 孔劉2017年參加韓國首爾《飛行、航行、旅行Volez、Voguez、Voyagez》展覽。圖／路易威登提供 孔劉擔任2019年參加路易威登首爾旗艦店開幕嘉賓。圖／路易威登提供 韓國男星孔劉擔任路易威登全新品牌大使。圖／路易威登提供 孔劉參加2020春夏巴黎男裝大秀。圖／路易威登提供 孔劉參加2018春夏巴黎男裝大秀。圖／路易威登提供 韓國男星孔劉擔任路易威登全新品牌大使。圖／路易威登提供