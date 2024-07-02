日本沙龍級護髮技術進駐台灣！獨家太赫茲技術成為髮的保養品

近年來美髮業快速興起，妝髮造型也可說是千變萬化，知名造型師表示：「頻繁的染燙髮如果沒做好後續保養容易造成髮質的受損與毛躁」，民眾在愛美的同時，對於頭頂上健康的關注度也隨之提升，除了可以在髮廊做護髮保養外，挑選一支合適的吹風機也漸漸是現代家庭必備的生活家電。而傳統吹風機的溫度較高，使用時常導致頭皮與毛髮過熱損傷、造成髮質偏乾容易斷裂；為維持柔順不毛躁的頭髮外觀，根據網購平台調查統計，具有防止頭髮靜電的負離子、快速乾髮、溫度調控等功能性的吹風機，已成為許多沙龍與愛美人士必備的美容利器。

圖／有你共創提供

日本美容美髮領導品牌 CREATE ION為解決消費者最在意的受損與毛躁問題，獨家研發創新的護髮技術，將日本火山天然礦石與礦物結合，而形成的「太赫茲波｣遠紅外線，有效維護頭髮的角質層鎖住水分，並提升26%由內而外的保濕度，使髮質更柔順有光澤，並將這個技術帶到旗下新創的高級沙龍品牌『MAGNET』。

在日本家電市場中，獲得眾多設計師高評價、長年銷售一空的吹風機品牌『MAGNET』，全新推出的吹風機擁有雙項護髮功效，除了「太赫茲波｣遠紅外線技術，再搭配擁有無限量供應的「負離子｣，加倍解決毛髮的困擾。且挑戰業界最輕量，僅有350克的重量及1400W輸出的大風量，滿足現代人輕巧與快乾的需求，保濕和護髮同時兼具的MAGNET吹風機，更是日本各大人氣設計師的御用品牌。

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每種髮質選擇的吹風機略有不同，所以MAGNET吹風機配備5段式溫度調節及3種風量，不同髮質搭配不同的溫度與風量，無論是細軟髮、受損髮、硬租髮、甚至是麻煩的自然捲都能一機包辦。此外，提供多達15種的護髮效果，頭皮護理、角質層修復及造型維護等功效，找到最適合自己的護髮配方，讓吹髮的每一次都能擁有不同的保養。還附有8秒自動反向清潔功能，輕鬆清理入風網的灰塵與雜質，增加使用壽命，減少吹風機的汰換率。