食藥署：大創筷子「溶出試驗」未過、日本蓴菜農藥超標

大創進口產品違規！衛福部食藥署今公布，昇洋物流股份有限公司從中國大陸輸入的筷子，溶出試驗未通過，不合格產品共66公斤，已全數退運或銷毀；豊漁貿易有限公司從日本秋田進口的蓴菜，則檢出殘留農藥益達胺0.05ppm，違規產品已退運或銷毀，由於日本進口蓴菜違規比例高，從去年1月以來，將採加強抽批達2年。

食藥署副署長林金富說，昇洋物流股份有限公司從中國大陸進口的筷子，品牌名稱為「DAISO」，經過4％醋酸放置95℃、30分鐘，溶出試驗結果蒸發殘渣值為363ppm、以20%乙醇放置60℃、30分鐘，溶出試驗結果蒸發殘渣值為210ppm，由於產品未通過溶出試驗，不適合當作食品容器具使用。

林金富指出，將針對昇洋物流股份有限公司調整抽批比例，由現行的2%至10%一般抽批查驗，調高為20%至50%加強抽批，本次違規產品共66公斤，已退運或銷毀。

另外，豊漁貿易有限公司從日本秋田進口的蓴菜，檢出殘留農藥益達胺0.05ppm，林金富表示，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥益達胺以檢測方法定量極限為0.01ppm，該業者因為先前已有違規紀錄，在邊境將維持百分之百逐批查驗的強度，由於日本進口蓴菜違規比例高，從去年1月以來，將採加強抽批達2年。