快訊

京都飯店拒絕「以色列旅客」入住！大使館抗議：明顯歧視

屢飆極端高溫！6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

好市多停車場「1時間點暫停收費」 知情人曝原因：不是每次都有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

食藥署：大創筷子「溶出試驗」未過、日本蓴菜農藥超標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
昇洋物流股份有限公司從中國大陸輸入的筷子，溶出試驗未通過，不合格產品共66公斤，已全數退運或銷毀。圖／食藥署提供
昇洋物流股份有限公司從中國大陸輸入的筷子，溶出試驗未通過，不合格產品共66公斤，已全數退運或銷毀。圖／食藥署提供

大創進口產品違規！衛福部食藥署今公布，昇洋物流股份有限公司從中國大陸輸入的筷子，溶出試驗未通過，不合格產品共66公斤，已全數退運或銷毀；豊漁貿易有限公司從日本秋田進口的蓴菜，則檢出殘留農藥益達胺0.05ppm，違規產品已退運或銷毀，由於日本進口蓴菜違規比例高，從去年1月以來，將採加強抽批達2年。

食藥署副署長林金富說，昇洋物流股份有限公司從中國大陸進口的筷子，品牌名稱為「DAISO」，經過4％醋酸放置95℃、30分鐘，溶出試驗結果蒸發殘渣值為363ppm、以20%乙醇放置60℃、30分鐘，溶出試驗結果蒸發殘渣值為210ppm，由於產品未通過溶出試驗，不適合當作食品容器具使用。

林金富指出，將針對昇洋物流股份有限公司調整抽批比例，由現行的2%至10%一般抽批查驗，調高為20%至50%加強抽批，本次違規產品共66公斤，已退運或銷毀。

另外，豊漁貿易有限公司從日本秋田進口的蓴菜，檢出殘留農藥益達胺0.05ppm，林金富表示，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥益達胺以檢測方法定量極限為0.01ppm，該業者因為先前已有違規紀錄，在邊境將維持百分之百逐批查驗的強度，由於日本進口蓴菜違規比例高，從去年1月以來，將採加強抽批達2年。

食藥署今天公布的不合格產品共17件，分別為韓國出口辣椒粉3批；中國大陸烤核桃（蜂蜜口味）、筷子、靈芝；印尼酥炸粉、蒜味生脆片、調味料（白胡椒粉）；泰國醃蒜頭水；印度香料奶茶-豆蒄口味、乾燥辣椒段；馬來西亞咖哩粉；塞席爾冷凍魚蛋；菲律賓塗抹起司；日本鮮蜜瓜和蓴菜。

豊漁貿易有限公司從日本秋田進口的蓴菜，檢出殘留農藥益達胺0.05ppm。圖／食藥署提供
豊漁貿易有限公司從日本秋田進口的蓴菜，檢出殘留農藥益達胺0.05ppm。圖／食藥署提供

延伸閱讀

佛蒙特同公司「台灣好侍食品」 進口咖哩粉 農藥超標

進口乳品到底能不能叫「鮮乳」？ 衛福部回應了

美國進口牛排醬等檢出致癌環氧乙烷 遭邊境攔截

神醬出包！美國進口A1牛排醬 被驗出不得檢出致癌物

相關新聞

孔劉新身份！ 與LV交情升溫 品牌好友變大使

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布韓國演員孔劉成為全新品牌大使。孔劉與路易威登合作時間長久，他曾於20...

食藥署：大創筷子「溶出試驗」未過、日本蓴菜農藥超標

大創進口產品違規！衛福部食藥署今公布，昇洋物流股份有限公司從中國大陸輸入的筷子，溶出試驗未通過，不合格產品共66公斤，已...

高鐵T-Shopping上線 獨家販售「花見版」彩繪列車模型

台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」會員專屬購物平台今起上線，即日起至7月21日，下單滿000元現折100元，單筆...

晶華、福容品牌都有 觀光署首推60家平日住宿優惠方案

疫後旅遊潮爆發，但民眾頻抱怨「國旅住宿貴」，觀光署今表示，已邀請旅宿業者提供平日住宿優惠方案，並於台灣旅宿網設置「住宿優...

百元吃米其林名廚料理！跨界搭Nespresso清爽冰咖啡打造最強早午餐

一般台式早餐店賣的咖啡大多難以讓人留下記憶點，膠囊咖啡品牌Nespresso為了打破此印象，為民眾帶來足以支撐一整天的活...

台灣虎航冬季開賣機票1299元起 今天上午10時全員搶票

台灣虎航冬季航班開賣啦！第一波促銷活動，單程機票未稅價1299元起，昨天為「尊榮虎（tigerprime）優先購票，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。