高鐵T-Shopping上線 獨家販售「花見版」彩繪列車模型

台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」會員專屬購物平台今起上線，即日起至7月21日，下單滿000元現折100元，單筆滿2000元再抽5萬點TGo點數，相當於1萬元購物金，以及高鐵半價乘車券等大獎；另外，鐵道迷引頸期盼的「花見版」高鐵彩繪列車模型12輛組，將於7月4日於線上購獨家首賣。

高鐵表示，「T-Shopping高鐵線上購」商品多元豐富，除高鐵經典紀念商品、聯名商品外，還有上百種嚴選好物，包含在地伴手禮、設計選物、商務車廂點心、台灣小農鮮果等。

即日起至7月21日（日）止，全站單筆消費滿999元，現折100元（每筆消費限折100元）；單筆消費滿2000元，即可獲得一次抽獎機會，滿4000元獲得二次抽獎機會，獎項包含等值1萬元購物金的高鐵TGo點數5萬點10名，以及標準車廂對號座指定用途半價乘車票兌換券150名，每會員限中獎1次。

另外，TGo會員消費不限金額，贈「月月GO有禮 指定車次88折」乘車優惠1次；高鐵紀念商品單筆消費滿699元，加贈售票機造型便條紙一份（單筆消費限贈一份）。

此外，鐵道迷引頸期盼的「花見版」高鐵彩繪列車模型12輛組，也將於7月4日（四）上午11時在「T-Shopping高鐵線上購」獨家首賣。

模型依照2023年8月最新上線的「花見版」高鐵彩繪列車製作，以1:160比例精心打造，完整呈現每節車廂不同的花卉塗裝，質感精緻、細膩可愛更附有獨立序號卡。

同時，為慶祝「T-Shopping高鐵線上購」全新開站，本次購買模型車組還可獲贈聯名陶瓷保溫杯乙個，整組售價2萬5000元，限量僅300組。